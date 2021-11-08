Аринбасарова рассказала о начале романа с Кончаловским — на тот момент ей было 17 лет

Их роман начался, когда Наталье было 17 лет. На тот момент она снялась в своем первом фильме «Первый учитель». 26-летнему кинорежиссеру тогда удалось завоевать внимание юной актрисы. «Он очень образованный человек. Хорошо знал Библию, русскую историю. Он меня заговорил», — вспоминает она возникшую между ними симпатию.

Режиссер активно ухаживал за Натальей, водил ее на свидания и на длительные прогулки по городу. Однако, несмотря на то, что пара довольно часто посещала рестораны, Кончаловский с особым вниманием относился к тому, что потребляет в пищу Аринбасарова. «Он постоянно звал меня в ресторан. Он ел, а поесть он очень любил. Мне он брал блюдечко нашинкованной капусты, без соли, без масла. Я, как заяц, грызла. Больше мне ничего не полагалось. У меня тогда были пухлые щеки. Андрон не хотел, чтобы я поправилась», — вспоминает актриса.

На момент начала их отношений Кончаловский был женат и поэтому не позволял себе лишних жестов по отношению к 17-летней актрисе. «Я не знала, что он был женат на балерине Ирине Кандат. Их поженили родители. Брак продержался недолго. Потом она от него ушла к главному дирижеру Большого театра. В какой-то момент я порвала все фотографии с Ирочкой. Думала, что он расстроится. Но он спокойно отнесся к этому», — рассказывает она.

В 1965 году Кончаловский и Аринбасарова сыграли свадьбу. Вместе они прожили 5 лет. Отчасти их разводу поспособствовал роман режиссера на стороне с француженкой Машей Мериль. Об этом актриса узнала от своего друга.

«Он (Кончаловский) приехал со съемок фильма "Асино счастье". Пригласил французскую делегацию в гости. Мы гуляли по Москве. Пришли в магазин "Березка" и Машенька Мериль подарила мне лаковые черные туфли. Вот это помню. А что отношения у них — я не знала. Она сделала подарок мне. При этом была любовницей моего мужа. Вот такие француженки лицемерные», — вспоминает эту историю Наталья.

Практически сразу после этого Андрей пришел к Наталье с заявлением о том, что больше ничего к ней не чувствует. Актриса тут же решила подать на развод.

В момент бракоразводного процесса в ЗАГСе Аринбасарова спросила у Кончаловского, были ли у него романы на стороне, на что он ответил категоричное «никогда».