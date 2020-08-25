Сын Хью Хефнера и актриса из «Гарри Поттера» впервые стали родителями и показали фото дочери

Купер Хефнер и Скарлетт Бирн (известна по роли Пэнси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере) сообщили о намерении пожениться еще в 2015-м, но к алтарю они пошли лишь четыре месяца спустя. Пышной свадьбы у них не было, устроить большое торжество супруги планируют позже.

Купер — младший из четверых детей основателя империи Playboy. Мать Купер — модель Кимберли Конрад, она была второй женой Хью Хефнера. Купер продолжает дело отца, отвечая за креативное развитие бренда Playboy.