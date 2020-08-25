Сын Хью Хефнера и актриса из «Гарри Поттера» впервые стали родителями и показали фото дочери
Фото: www.instagram.com/cooperhefner/
Купер Хефнер и Скарлетт Бирн впервые стали родителями. В Instagram счастливый отец показал фото новорожденной малышки, нежное видео и рассказал, как назвал дочь.
«В 17.25 Скарлетт и я стали родителями нашей дочери Бетси Роуз Хефнер. мы переполнены любовью и счастьем», — Купер снимки. Девочку назвали в честь умершей месяц назад бабушки Купера Бетси Олдридж-Конрад, которую он считал второй матерью.
Купер Хефнер и Скарлетт Бирн (известна по роли Пэнси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере) сообщили о намерении пожениться еще в 2015-м, но к алтарю они пошли лишь четыре месяца спустя. Пышной свадьбы у них не было, устроить большое торжество супруги планируют позже.
Купер — младший из четверых детей основателя империи Playboy. Мать Купер — модель Кимберли Конрад, она была второй женой Хью Хефнера. Купер продолжает дело отца, отвечая за креативное развитие бренда Playboy.
Фото и видео: Instagram Купера Хефнера
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