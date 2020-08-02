59-летний Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе после четырех лет романа
Фото: Getty Images
59-летний Шон Пенн женился на 28-летней Лейле Джордж. Они начали встречаться четыре года. Поэтому, хоть их свадьба и была тайной, но неожиданной ее назвать нельзя. О переменах в личной жизни актера сообщило издание Daily Mail со ссылкой на подругу Пенна Ирену Медавой.
«Я так рада, что Шон нашел свою вторую половинку», — отметила Ирена.
Фото: East News
Брак с молодой актрисой стал для Шона Пенна третьим. В 1985-1989 годах он был женат на Мадонне. Сразу после развода она начал встречаться со звездой сериала «Санта-Барбара» Робин Райт. Актеры поженились в 1996 году, хотя их дети родились раньше: дочь Дилан — в 1991 году, а сын Джек — в 1993-м. В 2009 году актеры развелись.
В одном из интервью Шон говорил, что в быту и отношениях он трудный человек, и характер у него не из простых.
Фото: East News, Getty Images
Видео: ACCESS
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