59-летний Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе после четырех лет романа

59-летний Шон Пенн женился на 28-летней Лейле Джордж. Они начали встречаться четыре года. Поэтому, хоть их свадьба и была тайной, но неожиданной ее назвать нельзя. О переменах в личной жизни актера сообщило издание Daily Mail со ссылкой на подругу Пенна Ирену Медавой.

«Я так рада, что Шон нашел свою вторую половинку», — отметила Ирена.