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59-летний Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе после четырех лет романа

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Шон Пенн и лейла Джордж

Фото: Getty Images

Звезда фильмов «Игра» и «Таинственная река» Шон Пенн пошел под венец в третий раз. 59-летний актер тайно женился на своей подруге Лейле Джордж.

59-летний Шон Пенн женился на 28-летней Лейле Джордж. Они начали встречаться четыре года. Поэтому, хоть их свадьба и была тайной, но неожиданной ее назвать нельзя. О переменах в личной жизни актера сообщило издание Daily Mail со ссылкой на подругу Пенна Ирену Медавой.

«Я так рада, что Шон нашел свою вторую половинку», — отметила Ирена.

Шон и Лейла на прогулке

Фото: East News

Брак с молодой актрисой стал для Шона Пенна третьим. В 1985-1989 годах он был женат на Мадонне. Сразу после развода она начал встречаться со звездой сериала «Санта-Барбара» Робин Райт. Актеры поженились в 1996 году, хотя их дети родились раньше: дочь Дилан — в 1991 году, а сын Джек — в 1993-м. В 2009 году актеры развелись.

В одном из интервью Шон говорил, что в быту и отношениях он трудный человек, и характер у него не из простых.

Фото: East News, Getty Images

Видео: ACCESS

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