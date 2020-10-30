Как сейчас выглядит и чем живет экс-королева красоты и возлюбленная Элвиса Пресли Сибилл Шеперд
Фото: www.instagram.com/cybillshepherd/
Сибилл Шеперд родилась в Мемфисе в 1950 году, в семье домохозяйки и предпринимателя. С юных лет Шеперд знала, что растет красавицей. Большие голубые глаза, очаровательная улыбка и длинные светлые волосы не оставляли окружающих равнодушными. Девочка даже начала задаваться от осознания собственной привлекательности. Но судьба поставила ее на место: однажды играя с подружкой Сибилл упала и разбила лицо — глаз был поврежден, а губа буквально вырвана.
«Тогда я поняла, что красота эфемерна», — скажет позже Шеперд . К счастью, нашелся хирург, который успешно провел операцию, и через пару лет от ран не осталось и следа.
Фото: www.instagram.com/cybillshepherd/
Еще в школе Сибилл Шеперд победила в подростковом конкурсе красоты, и в 16 лет представляла родной Мемфис на общенациональном конкурсе Miss Teenage America, где также завоевала первое место.
В 18 лет красавица стала лучшей моделью года. С тех пор ее карьера пошла быстро в гору. Шеперд появлялась на десятках обложек журналов и в телерекламе. От поклонников у королевы красоты не было отбоя. Не устоял перед ней даже сам Элвис Пресли, правда, их роман был непродолжительным.
Фото: www.instagram.com/cybillshepherd/
Первую роль в кино Сибилл получила в 20 лет. Молодую и яркую Шеперд заметила на обложке жена режиссера Питера Богдановича Полли. Она знала, что супруг подбирает актеров для своего фильма «Последний киносеанс», и ей показалось, что лицо модели идеально подходит под образ. Но тогда еще Полли не знала, что лично привела к супругу женщину, которая разрушит ее семью.
Богданович влюбился в Шеперд и ушел от жены и дочерей. Но он сразу предупредил Сибилл, что больше не хочет детей. Это стало причиной того, что через 8 лет его союз с моделью все же распался. Кстати, фильм «Последний киносеанс» критики и зрители высоко оценили. А Шеперд получила номинацию на «Золотой глобус».
Через много лет Сибилл и Джефф Бриджес сыграли в продолжении истории — в фильме «Техасвилль», показывающий героев 20 лет спустя.
Фото: Кадр фильма
После предложения о съемках стали поступать одно за одним. Каждый год с участием Сибилл на экраны выходили новые фильмы. В 1976-м зрители увидели легендарного «Таксиста» Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и Джоди Фостер. Шеперд также получила одну из главных ролей.
Фото: Кадр фильма
И несмотря на то, что Сибилл играла и в полнометражном кино, и в сериалах, она, измученная неудачами в личной жизни, в конце 1970-х вернулась в отчий дом и сделала перерыв в карьере (снималась не так часто, как раньше). В Мемфисе актриса познакомилась с автодилером Дэвидом Фордом и вышла за него замуж, в 1979-м у актрисы родилась дочь Клементин Шеперд Форд, которая позже тоже стала актрисой.
Первый брак Сибилл распался в 1982-м. Актриса и модель сделала попытку вернуться на большой экран, но в это время она появлялась в фильмах, не обласканных вниманием киноманов («Гид для замужней женщины», «Маскарад», «Секреты женатого мужчины»).
Но в 1985-м к ней вернулась былая слава: Сибилл Шеперд сыграла главную роль в сериале «Детективное агентство "Лунный свет"». Роль Мээди Хейс открыла в актрисе комедийный талант. Ее партнером стал Брюс Уиллис. Сериал стал отличным трамплином для обоих: обеспечил громкое возвращение Шепард и положил начало карьере Уиллиса (до этого он снялся в эпизодической роли в одном сериале).
Фото: Кадр фильма
Несмотря на успех сериала, Шеперд была недовольна работой с Уиллисом. Она к тому времени была звездой, хоть и немного подзабытой, а он только начинал свой путь в большом кино. Но к окончанию съемок Брюс стал мегазвездой. «Он украл мою славу», — с горечью позже скажет Сибилл.
К тому же ее задевало то, что молодой актер не решился начать с ней роман, с красавицей, привыкшей к вниманию актеров. Перед ее чарами в свое время не устояли Сильвестр Сталлоне, Роберт Де Ниро, Джек Николсон (с последними двумя она отказалась встречаться), а молодой Уиллис и не думал начинать отношения. Актриса уверяла, что между ними был огонь, который быстро перерос во вражду и даже ненависть. Поэтому съемки многочисленных сцен со скандалами давались особенно легко — артисты ругались по-настоящему.
«Детективное агентство "Лунный свет"» принесло Сибилл Шеперд два «Золотых глобуса», и один — Брюсу Уиллису. Перед камерами артистам приходилось играть теплые отношения.
Фото: East News
Во время съемок в сериале Сибилл познакомилась со вторым мужем Брюсом Оппенхаймом: в 1987 они поженились, и вскоре у них родились двойняшки — сын Захария и дочь Молли. Но и этот брак был недолгим, через три года состоялся развод.
Шеперд вскоре призналась, что обе ее попытки построить семью были самыми большими ошибками. «Оба раза я была беременной, меня уговаривали», — призналась она.
Фото: Кадр фильма
После «Лунного света» в карьере Шеперд были десятки фильмов и сериалов: «Однажды преступив закон», «Мемфис», «Когда правосудие спит» и другие.
Свою личную историю актриса рассказала в сериале с названием со своим именем «Сибилл» (1995-1998). Шеперд взяла тотальный контроль над созданием фильма, продюсировала его и даже выбирала актеров. В основе сюжета — история Сибилл Шеридан, живущей с подружкой-алкоголичкой и пытающейся сделать карьеру в Голливуде. Параллельно героиня постоянно выясняет отношения с двумя бывшими мужьями и воспитывает детей.
Фото: Кадр фильма
После второго развода в жизни актрисы были мимолетные интриги, о которых она быстро забывала, и два серьезных романа, окончание которых она тяжело переживала.
Нервные потрясения истощили артистку, спровоцировав болезнь кишечника, которая отступила только после операции. Уже в зрелом возрасте у Шеперд обнаружили меланому, но она не сложила руки и начала упорно бороться с ней. Сейчас актриса ведет активную социальную работу, призывая людей не забывать следить за своим здоровьем и регулярно проходить диагностику.
Фото: Getty Images
Всего на счету Сибилл Шеперд 72 фильма и сериала. В 2020 году ожидается выход на экраны картины «Любовь — это любовь» с ее участием.
Актриса появляется на красных дорожках, часто в компании детей. Она много времени уделяет семье и маленьким внукам. Каждый ее выход в свет становится объектом внимания светских хроникеров: всем интересно, как сейчас выглядит бывшая королева красоты, очаровавшая даже Пресли, и какой модный провал она покажет в очередной раз. Шеперд известна в Голливуде как человек, напрочь лишенный чувства стиля. Но Сибилл не переживает по этому поводу и живет так, как нравится ей.
Фото и видео: Instagram Сибилл Шепард, Getty Images, East News, кадры фильмов
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