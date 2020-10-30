Как сейчас выглядит и чем живет экс-королева красоты и возлюбленная Элвиса Пресли Сибилл Шеперд

Сибилл Шеперд родилась в Мемфисе в 1950 году, в семье домохозяйки и предпринимателя. С юных лет Шеперд знала, что растет красавицей. Большие голубые глаза, очаровательная улыбка и длинные светлые волосы не оставляли окружающих равнодушными. Девочка даже начала задаваться от осознания собственной привлекательности. Но судьба поставила ее на место: однажды играя с подружкой Сибилл упала и разбила лицо — глаз был поврежден, а губа буквально вырвана.

«Тогда я поняла, что красота эфемерна», — скажет позже Шеперд . К счастью, нашелся хирург, который успешно провел операцию, и через пару лет от ран не осталось и следа.