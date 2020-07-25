Хелен Миррен, Шер, Мэй Маск и другие эффектные и моложавые звезды старше 70 лет
Фото: Globallookpress / Imagespace
Хелен Миррен, 74 года
Фото: Getty
Хелен Миррен, которой 26 июля исполнится 75 лет, является одной из самых смелых, дерзких и уверенных в себе актрис. Она не считает обнажение на экране эксплуатацией женского тела и никогда не боялась демонстрировать себя во всей красе. Миррен и на восьмом десятке подолжает попадать в списки звезд с самыми сексуальными телами в бикини, не стесняется возраста и седины, выходит на подиум, открыто говорит о сексе, который, по ее словам, интересует женщину и после семидесяти, и доказывает, что женская привлекательность от цифр в паспорте не зависит. Она не любит консервативный стиль. К примеру, на Каннском кинофестивале актриса появилась в блестящем золотом платье и... с розовыми волосами.
Хелен Миррен впервые отправилась под венец в 52 года. На протяжени многих лет она была противницей брака и открыто говорила, что о детях и муже не мечтает. Покорить строптивую актрису удалось режиссеру Тэйлору Хэкфорду, который пообещал ей, что после свадьбы для нее ничего не измениться, а ему будет очень приятно официально стать ее мужем.
Шер, 74 года
Фото: Globallookpress / Stephen Lock
Шер в мае исполнилось 74 года. Несколько лет назад в интервью изданию Billboard певица сделала довольно неожиданное признание: она думала, что в 70 лет будет уже мертва. А вышло так, что Шер не только жива, но полна энергии, способна протанцевать несколько часов на сцене и прекрасно выглядит в концертных костюмах, некоторые из них, кстати, хранятся у нее уже не одно десятилетие. «Мои выступления в Вегасе в феврале, скорее всего, станут последними. Мой голос до сих пор по-настоящему хорош. Знаете, я по-прежнему активная, в форме, хорошо смотрюсь в своих костюмах, так что надо заканчивать карьеру сейчас, пока я не сдулась — сейчас или никогда!» — заявила Шер и... продолжила выступать.
Вера Вонг, 71 год
Фото: Globallookpress / Efren Landaos
О свадебных платьях Vera Wang мечтают многие девушки — роскошные, воздушные наряды для самого главного дня в жизни любой невесте дадут почувствовать себя сказочной принцессой. Однако в последние месяцы создательница легендарных платьев стала едва ли не популярнее своего детища — пользователи Сети обсуждают фотографии Веры Вонг в ее Instagram и не верят в то, что в этом году ей исполнится 71 год.
Мэй Маск, 72 года
Фото: Globallookpress / face to face
Популярность мамы знаменитого изобритателя и миллиардера Илона Маска в последние годы набирает обороты. Неутомимая Мэй Маск своим примером доказывает, что и после 70 лет можно быть привлекательной женщиной и блистать на подиумах во время модных показов, работать моделью, гордиться своей внешностью, вести активный образ жизни и разрушать стереотипы.
Алла Пугачева, 71 год
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Алла Пугачева давно стала примером для женщин, которые не собираются в зрелом в возрасте уходить на пенсию. Певица продолжает эксперименты со стилем, регулярно выходит в свет, ведет Instagram и не стесняется своего возраста. В апреле Алле Борисовне исполнился 71 год, а энергия в ней продолжает бить ключом.
Сьюзан Сарандон, 73 года
Фото: Getty
Звезда легендарного фильма «Иствикские ведьмы» Сьюзан Сарандон в свои 73 выглядит гораздо моложе своего возраста. Она яростно отрицает инъекции ботокса, считая, что они обездвиживают лицо. Морщинки у актрисы есть, но это не отменяет того, что актриса по-прежнему великолепна. Кроме того, Сьюзан заявляет, что у нее по-прежнему бурная личная жизнь, а не так давно, она и вовсе объявила, что готова к новым сексуальным экспериментам.
Шарлотта Рэмплинг, 74 года
Фото: Eastnews
Шарлотта Рэмплинг, которой в начале следующего года исполнится 75 лет, не стеснялась сниматься в провокационных фильмах на протяжении всей своей карьеры, которую она завершать пока не собирается. Неудивительно, ведь и на восьмом десятке актриса может похвастаться едва ли не юношеской фигурой, а также энергией и задором, которым позавидовали бы многие двадцатилетние.
Надежда Бабкина, 70 лет
Фото: Instagram Надежды Бабкиной
Фото: Globallookpress / Armando Gallo
Одной из самых ярких и сексуальных подруг знаменитого британского агента 007 за все время существования знаменитой франшизы Ракель Уэлч уже почти 80 лет, но выглядит она по-прежнему шикарно! Уэлч не отрицает, что делала пластику, но не только в ней секрет ее молодости. Актриса также занимается йогой и силовыми тренировками и тщательно следит за питанием.
София Ротару, 72 года
Фото: Eastnews
София Ротару выглядит минимум на 30 лет моложе своего возраста. На вопрос, как именно ей это удается, певица отвечает уклончиво, но не раз заявляла, что ради красоты готова на все — и глядя на нее, мы верим, что она говорит чистую правду.
Джессика Лэнг, 71 год
Фото: Eastnews
Джессика Лэнг недавно снова напомнила о себе поклонникам и кинокритикам, став одной из самых ярких звезд нашумевшего сериала «Американская история ужасов». Все в очередной раз оценили не только актерский талант Джессики, но и то, какой энергичной, классной, интересной, сексуальной, стройной и привлекательной она остается, разменяв восьмой десяток.
Дебби Харри, 75 лет
Фото: Eastnews
Солистка легендарной группы Blondie, одна из самых красивых и сексуальных знаменитостей 70-х и 80-х годов Дебби Харри и на восьмом десятке остается бунтаркой и горячей штучкой, выбирая смелые наряды и дерзкие образы, отражающие ее состояние души.
Тина Тернер, 80 лет
Фото: Getty
Тина Тернер и незадолго до восьмидесятилетия продолжала демонстрировать стройные ноги в дерзких мини. А шесть лет назад певица, у которой кипит не только творческая деятельность, но и личная жизнь, вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха. Под венец Тина пошла в черном платье Armani Prive и усыпанных стразами прозрачных лосинах. Дерзкий наряд! Как и сама Тернер.
Фото: instagram, getty, globallookpress, eastnews, sofiarotaru.official, starface, Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная / Passion.ru
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