Хелен Миррен, Шер, Мэй Маск и другие эффектные и моложавые звезды старше 70 лет

Хелен Миррен, которой 26 июля исполнится 75 лет, является одной из самых смелых, дерзких и уверенных в себе актрис. Она не считает обнажение на экране эксплуатацией женского тела и никогда не боялась демонстрировать себя во всей красе. Миррен и на восьмом десятке подолжает попадать в списки звезд с самыми сексуальными телами в бикини, не стесняется возраста и седины, выходит на подиум, открыто говорит о сексе, который, по ее словам, интересует женщину и после семидесяти, и доказывает, что женская привлекательность от цифр в паспорте не зависит. Она не любит консервативный стиль. К примеру, на Каннском кинофестивале актриса появилась в блестящем золотом платье и... с розовыми волосами.

Хелен Миррен впервые отправилась под венец в 52 года. На протяжени многих лет она была противницей брака и открыто говорила, что о детях и муже не мечтает. Покорить строптивую актрису удалось режиссеру Тэйлору Хэкфорду, который пообещал ей, что после свадьбы для нее ничего не измениться, а ему будет очень приятно официально стать ее мужем.

Шер, 74 года