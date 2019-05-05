Любви все возрасты покорны: Азиза, Пугачева и другие звезды за 50, решившиеся на свадьбу

Азиза
Фото: Instagram
В середине апреля 55-летняя певица Азиза объявила о том, что готовится к свадьбе. Ее избранником стал давний друг, композитор Олег Бескровный. «Я знаю его 30 лет, мы познакомились после Юрмалы. Когда-то Олег Бескровный предложил мне песню, он композитор. Стал за мной ухаживать, но замуж я тогда за него не вышла, хотя предложение он сделал много лет назад», — поделилась певица в эфире программы «Выход в люди». Артистка вспомнила, что в минувшем году впервые в жизни поймала букет невесты — это случилось на венчании Ильи Резника и его супруги: «В прошлом августе Илья Резник с женой венчались в Крыму, а я поймала букет невесты. Я часто бывала на свадьбах, но раньше не ловила букет. Вообще, хочется, чтоб все случилось в ближайшее время, вдруг передумаю».
Анастасия
Фото: Instagram
Весной 53-летняя певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз. Избранником звезды стал ее давний друг и коллега, 45-летний певец Юлиан. На церемонии присутствовали родные певцов и их звездные друзья, в том числе Андрей Малахов и Анна Калашникова. Невеста решила надеть темное вечернее платье с принтом в виде цветов и черные перчатки. В руках Анастасия держала весенний букет, состоящий из разноцветных тюльпанов. А жених выбрал классический стиль и был в черном костюме с бабочкой.
Любопытно, что Анастасия отправилась под венец уже в восьмой раз. Впервые она вышла замуж еще в 18 лет за друга детства Алексея Минцковского, от которого родила дочь Анну. С седьмым мужем Владимиром Зудиным певица развелась в 2013 году после восьми лет брака, хотя он еще долгое время был ее продюсером и концертным директором. Кстати, Владимир пытался отговорить Анастасию от брака с Юлианом, но она была непреклонна и заявила, что наконец сможет обрести настоящее женское счастье.
Алла Пугачева
Фото: Instagram
Алла Пугачева к шестидесяти годам обрела вторую молодость, расцвела, вернулась на сцену и снова стала появляться на светских мероприятиях, демонстрируя постройневшую фигуру в провокационных нарядах. По словам самой Аллы Борисовны, спасибо за ее возвращение поклонники могут сказать ее супругу Максиму Галкину, за которого она вышла замуж на седьмом десятке, и детям Лизе и Гарри.
Тина Тернер
Фото: Getty
Тина Тернер и незадолго до восьмидесятилетия демонстрирует стройные ноги в дерзких мини. А шесть лет назад певица, у которой кипит не только творческая деятельность, но и личная жизнь, вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха. Под венец Типа пошла в черном платье Armani Prive и усыпанных стразами прозрачных лосинах. Дерзкий наряд! Как и сама Тернер.
Лия Ахеджпкова
Фото: Starface
После второго развода легендарная Лия Ахеджакова более десяти лет жила одна. Она решила сосредоточиться на карьере и больше не вступать в брак, а в итоге в 2001 году в возрасте 63 лет вышла замуж за фотографа Владимира Персиянинова, который младше супруги на двадцать лет.
Хелен Миррен
Фото: Eastnews
Британская актриса Хелен Миррен впервые отправилась под венец в 52 года. Она всегда была противницей брака и открыто говорила, что о детях и муже не мечтает. Покорить строптивую Хелен удалось режиссеру Тэйлору Хэкфорду, который пообещал ей, что после свадьбы для нее ничего не измениться, а ему будет очень приятно официально стать ее мужем.
Людмила Гурченко
Фото: Eastnews
Людмиле Гурченко было 57 лет, когда она вышла замуж в последний, шестой, раз. Избранником знаменитой актрисы стал кинопродюсер Сергей Сенин, который был младше Гурченко на 26 лет. Людмила Марковна заявляла в интервью, что супруг похож характером на ее отца, рядом с ним она чувствует себя защищенной. Сергей Сенин тем временем признавался, что влюбился в актрису еще до личного знакомства — после того, как прочитал ее автобиографическую книгу «Мое взрослое детство». Они прожили вместе почти двадцать лет, вплоть до смерти Гурченко в марте 2011 года.
Дэрил Ханна
Фото: Globallookpress / Dennis Van Tine
Звезда «Убить Билла» Дэрил Ханна впервые вышла замуж пару лет назад, когда ей было 57 лет. Актриса сказала «Да!» 72-летнему рок-музыканту Нилу Янгу. До свадьбы влюбленные встречались четыре года. Как сообщают западные СМИ, пара организовала две церемонии. Первая прошла на борту яхты Янга, дрейфовавшей у берегов архипелага островов Сан-Хуан у западного побережья США. Вторая же свадьба состоялась в особняке Дэрил и Нила в Калифорнии.
Любопытно, что близкие Нила Янга изначально весьма негативно отнеслись к его новой избраннице. Возможно, потому, что отношения с Дэрил Ханной стали причиной его развода со второй супругой Пегги Нортон, с которой рокер прожил 36 лет и родил двоих детей. А актриса, в свою очередь, до брака с Янгом встречалась с Джоном Кеннеди-младшим, Вэлом Килмером, Миком Джаггером и Доди Аль-Файедом — до того, как у врача начался роман с принцессой Дианой.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starface, eastnews, getty
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