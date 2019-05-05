Любви все возрасты покорны: Азиза, Пугачева и другие звезды за 50, решившиеся на свадьбу

Весной 53-летняя певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз. Избранником звезды стал ее давний друг и коллега, 45-летний певец Юлиан. На церемонии присутствовали родные певцов и их звездные друзья, в том числе Андрей Малахов и Анна Калашникова. Невеста решила надеть темное вечернее платье с принтом в виде цветов и черные перчатки. В руках Анастасия держала весенний букет, состоящий из разноцветных тюльпанов. А жених выбрал классический стиль и был в черном костюме с бабочкой.

Любопытно, что Анастасия отправилась под венец уже в восьмой раз. Впервые она вышла замуж еще в 18 лет за друга детства Алексея Минцковского, от которого родила дочь Анну. С седьмым мужем Владимиром Зудиным певица развелась в 2013 году после восьми лет брака, хотя он еще долгое время был ее продюсером и концертным директором. Кстати, Владимир пытался отговорить Анастасию от брака с Юлианом, но она была непреклонна и заявила, что наконец сможет обрести настоящее женское счастье.

Алла Пугачева