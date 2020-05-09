Ей правда 70? В Сети обсуждают фотографии дизайнера Веры Вонг и не верят ее возрасту
Фото: Instagram Веры Вонг
О свадебных платьях Vera Wang мечтают многие девушки — роскошные, воздушные наряды для самого главного дня в жизни любой невесте дадут почувствовать себя сказочной принцессой. Однако в последние дни создательница легендарных платьев стала едва ли не популярнее своего детища — пользователи Сети обсуждают фотографии Веры Вонг в ее Instagram и не верят в то, что в этом году ей исполнится 71 год.
Стройная, длинноволосая американка с китайскими корнями выглядит на сорок лет максимум и с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру.
«Мы слышали, что вам 70 лет. Скажите, как вы это делаете? Какую магию против старения используете?», «Вы выглядите фантастически», «Я сам не мог поверить, что вам 70 лет, вы выглядите, по крайней мере, на 30», «Вера, Вы взорвали Интернет своими постами», «Что нужно делать, чтобы так выглядеть в 70?», «Я не верю, что вам 70», «Где здесь 70 лет?», «Вам нет 70 лет, зачем вы нас обманываете?», «Вы в 70 выглядите лучше, чем я в 30», «Вы невероятны», «Вы уверены, что Вам 70, а не 17?» — сомневаются фолловеры модельера.
А что вы думаете о Вере Вонг?
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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