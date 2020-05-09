Ей правда 70? В Сети обсуждают фотографии дизайнера Веры Вонг и не верят ее возрасту

«Мы слышали, что вам 70 лет. Скажите, как вы это делаете? Какую магию против старения используете?», «Вы выглядите фантастически», «Я сам не мог поверить, что вам 70 лет, вы выглядите, по крайней мере, на 30», «Вера, Вы взорвали Интернет своими постами», «Что нужно делать, чтобы так выглядеть в 70?», «Я не верю, что вам 70», «Где здесь 70 лет?», «Вам нет 70 лет, зачем вы нас обманываете?», «Вы в 70 выглядите лучше, чем я в 30», «Вы невероятны», «Вы уверены, что Вам 70, а не 17?» — сомневаются фолловеры модельера.

А что вы думаете о Вере Вонг?