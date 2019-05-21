Розовые волосы, яркие губы и smoky eyes: как повторить смелый образ 73-летней Хелен Миррен с Каннского фестиваля

Основа любого идеального макияжа – правильно выбранная техника, в данном случае мейап нанесен с применением очень простых anti-age приемов, и акцент на глаза был сделан умышленно.
Вместо пудры, которая может ненароком подчеркнуть мимические морщины, используйте тональную основу кремовой текстуры – она скроет несовершенства кожи и придаст лицу деликатное сияние. Придайте лицу свежести при помощи румян натурального оттенка: нежно-розовый или приглушенный персиковый оттенки, нанесенные на яблочки щек, добавят образу нежности и молодости.
Для макияжа глаз используйте тени с максимально деликатным шиммером – возрастной макияж не терпит излишнего сияния. Серым или коричневым карандашом прорисуйте верхний и нижний ресничный контур, им же прокрасьте слизистую нижнего века (если рука потянулась к черному варианту – оставьте эту идею для другого случая). Учтите, что мягкая, податливая текстура средства в данном случае наиболее предпочтительна, чтобы линию можно было растушевать или скорректировать. Не забудьте про тушь: тщательно, в 2 слоя, прокрасьте ресницы от корней до самых кончиков.
В anti-age макияже не допускаются темные оттенки помад – они даже молодых девушек делают визуально старше. Поэтому для ежедневного макияжа выбирайте средства естественных оттенков, а для праздничных мероприятий никто не возбраняет отдать предпочтение ярким цветам. Нанесите помаду на губы специальной кисточкой, создавая четкий контур.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: предоставлены L'Oreal Paris
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