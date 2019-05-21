Розовые волосы, яркие губы и smoky eyes: как повторить смелый образ 73-летней Хелен Миррен с Каннского фестиваля

Основа любого идеального макияжа – правильно выбранная техника, в данном случае мейап нанесен с применением очень простых anti-age приемов, и акцент на глаза был сделан умышленно.

Вместо пудры, которая может ненароком подчеркнуть мимические морщины, используйте тональную основу кремовой текстуры – она скроет несовершенства кожи и придаст лицу деликатное сияние. Придайте лицу свежести при помощи румян натурального оттенка: нежно-розовый или приглушенный персиковый оттенки, нанесенные на яблочки щек, добавят образу нежности и молодости.