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Розовые волосы, яркие губы и smoky eyes: как повторить смелый образ 73-летней Хелен Миррен с Каннского фестиваля

Хелен Миррен – поистине королева: 73-летняя кинозвезда с легкостью затмила юных актрис на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Ее образ получился поистине роскошный: волосы цвета розового золота, платье нежного оттенка, выразительные smoky eyes. Редакция Passion.ru совместно с визажистами L’Oreal Paris собрала пошаговую инструкцию по макияжу актрисы, чтобы вы смогли без труда повторить его дома.

Основа любого идеального макияжа – правильно выбранная техника, в данном случае мейап нанесен с применением очень простых anti-age приемов, и акцент на глаза был сделан умышленно.

Вместо пудры, которая может ненароком подчеркнуть мимические морщины, используйте тональную основу кремовой текстуры – она скроет несовершенства кожи и придаст лицу деликатное сияние. Придайте лицу свежести при помощи румян натурального оттенка: нежно-розовый или приглушенный персиковый оттенки, нанесенные на яблочки щек, добавят образу нежности и молодости.

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Хелен Миррен на красной дорожке Каннского кинофестиваля–2019

Для макияжа глаз используйте тени с максимально деликатным шиммером – возрастной макияж не терпит излишнего сияния. Серым или коричневым карандашом прорисуйте верхний и нижний ресничный контур, им же прокрасьте слизистую нижнего века (если рука потянулась к черному варианту – оставьте эту идею для другого случая). Учтите, что мягкая, податливая текстура средства в данном случае наиболее предпочтительна, чтобы линию можно было растушевать или скорректировать. Не забудьте про тушь: тщательно, в 2 слоя, прокрасьте ресницы от корней до самых кончиков.

В anti-age макияже не допускаются темные оттенки помад – они даже молодых девушек делают визуально старше. Поэтому для ежедневного макияжа выбирайте средства естественных оттенков, а для праздничных мероприятий никто не возбраняет отдать предпочтение ярким цветам. Нанесите помаду на губы специальной кисточкой, создавая четкий контур.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: предоставлены L'Oreal Paris

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