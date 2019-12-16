Киану Ривз, Хью Джекман, Стинг и другие известные мужчины, предпочитающие зрелых женщин
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / face to face
Киану Ривз и Александра Грант
Фото: Global Look Press / face to face
Недавно один из самых успешных, харизматичных, красивых и загадочных актеров, 55-летний Киану Ривз впервые за много лет официально вышел в свет со своей избранницей. Девушкой Ривза оказалась его давняя подруга, 46-летняя художница Александра Грант, с которой он знаком уже около 10 лет. Киану познакомился с Александрой в 2009 году, когда он работал над собственной книгой и ему нужен был иллюстратор. В 2011-м вышла их совместная работа — «Ода счастью». Еще через 6 лет Ривз и Грант основали издательство X Artists’ Books. Знакомые пары говорят, что именно общее дело их и сблизило.
Хью Джекман и Деборра Ли-Фернесс
Фото: Global Look Press / Dennis Van Tine
Слухи о разводе Хью Джекмана и Деборры Ли-Фернесс и язвительные комментарии о том, что жена у актера старовата, появляются регулярно, а сами они продолжают счастливо жить в браке. «Любовь всей моей жизни. 21 год счастья. Я люблю тебя всем сердцем», — подписал Джекман фото с супругой в Instagram, которое опубликовал на днях.
Стинг и Труди Стайлер
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
В одном из интервью Стинг признался, что до встречи с будущей женой Труди Стайлер был уверен, что никогда не сможет направить всю свою неуемную страсть на одну женщину. В общем, Труди появилась в жизни фронтмена группы Police, когда он уже практически попрощался с идеей моногамии. Они вместе более тридцати пяти лет, а певец уверяет, что только со Стайлер почувствовал себя счастливым, потому что «несравнимо лучше жить, если существует лишь один человек, которого ты любишь и который любит тебя».
Тэйлор Хэкфорд и Хелен Миррен
Фото: Eastnews
Британская актриса Хелен Миррен впервые отправилась под венец в 52 года. Она всегда была противницей брака и открыто говорила, что о детях и муже не мечтает. Покорить строптивую Хелен удалось режиссеру Тэйлору Хэкфорду, который пообещал ей, что после свадьбы для нее ничего не измениться, а ему будет очень приятно официально стать ее мужем.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Фото: DPA
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес недавно устроили вечеринку в честь помолвки, вскоре после того, как певица отметила 50-летний юбилей. Влюбленные встречаются с марта 2017 года. Спустя два года спортсмен сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. У пары четверо детей – две дочери Алекса от Синтии Скертис и двойняшки Дженнифер от Марка Энтони. Дженнифер и Алекс вместе проводят свободное время, сидят на диетах, занимаются спортом и общими благотворительными проектами.
Бэнджии Мэдден и Кэмерон Диаз
Фото: Global Look Press / Lisa O_Connor_Mario Santoro / AdMedia
У Кэмерон Диаз было много романов, но впервые замуж она вышла после сорока. Супругом актрисы стал татуированный рокер, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден. В случае с Бенджи внешность действительно обманчива. Разнузданные вечеринки, близкие отношения с поклонницами и дерзкое поведение — это не про него. Диаз назвала Мэддена настоящим джентльменом и призналась, что именно он стал первым мужчиной, с которым она захотела создать семью. После свадьбы влюбленных постоянно появляются слухи о беремености актрисы, но пока они так и не подтвердились.
Аарон Джонсон и Сэм Тэйлор-Вуд
Фото: DPA
Режиссер фильма «Пятьдесят оттенков серого» Сэм Тэйлор-Вуд нашла своего Кристиана Грея в лице актера Аарона Джонсона — красавчика, который почти вдвое ее моложе. Аарон заявил, что в душе чувствует себя зрелым мужчиной, а серьезность своих намерений доказал на деле, став заботливым отцом не только для общих детей от Сэм, но и для ее взрослых дочерей от первого брака.
Райан Гослинг и Ева Мендес
Фото: Eastnews
У Райана Гслинга миллионы фанаток по всему миру, а он в итоге выбрал коллегу Еву Мендес, которая старше его на 6 лет.Вместе они уже десять лет, они растят дочерей Эсмеральду и Амаду. Гослинг и Мендес — одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса, они не выходят вместе в свет, прячутся от папарацци и предпочитают не рассказывать СМИ о личном. По слухам, Райан не раз делал Еве предложение, однако актриса, назвавшая в одном из интервью идею брака скучной и неромантичной, ответила отказом. Впрочем, в итоге Ева целиком посвятила себя семье и уже несколько лет практически не снимается в кино.
Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек
Фото: Global Look Press / Lionel Steph Fdc15 François-Henri Pinault
В прошлом году владелец концерна LVMH (которому принадлежат множество самых известных модных Домов) 57-летний Франсуа-Анри Пино и 53-летняя актриса Сальма Хайек обновили свадебные клятвы после девяти лет брака. Поиски идеала начались с того, что Пино развелся с первой супругой Доротеей Лепер, родившей ему двоих детей, и увлекся моделями. После непродолжительного романа супермодель Линда Евангелиста родила от него сына. Однако Пино вскоре расстался с Евангелистой и закрутил бурный роман с кинозвездой Сальмой Хайек, ставшей его второй женой.
Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Фото: Eastnews
Сердце 36-летнего красавчика принадлежит 43-летней актрисе Эльзе Патаки. Они живут в браке почти десять лет и растят троих детей. По слухам, Эльза не в восторге от того, что ее карьера пошла на спад после замужества и рождения малышей, а вот Крис мечтает о том, чтобы в их семье еще родились дети.
Джейсон Момоа и Лиза Боне
Фото: Global Look Press / Billy Bennight
Экс-супруга музыканта Лени Кравица Лиза Боне — очень эффектная, интересная и сексапильная женщина, которая выглядит моложе своих 52 лет. Сейчас актриса замужем за звездой сериала «Игра престолов», 40-летним Джейсоном Момоа. Они встречались до брака 12 лет, поженились два года назад и сейчас двоих детей.
Жерар Пике и Шакира
Фото: Getty
Известная певица и центральный защитник футбольного клуба «Барселона» родились в один день с разницей в десять лет. Они познакомились на Чемпионате мира по футболу: Шакира записывала официальную песню, а Жерар Пике не смог устоять перед ее знаменитыми танцами. Сейчас пара воспитывает двоих детей — шестилетнего сына Милана и четырехлетнего Сашу.
Том Каулитц и Хайди Клум
Фото: Global Look Press / face to face
Минувшим летом 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц официально поженились. Торжество прошло на знаменитой яхте Christina O, где в свое время Грейс Келли вышла замуж за князя Ренье, а Жаклин Кеннеди — за Аристотеля Онассиса. Главными гостями свадьбы Клум и Каулитца стали их близкие друзья, а почетную роль ведущего исполнил брат жениха, музыкант Билл Каулитц. Палуба легендарной яхты была украшена белыми и розовыми цветами. Хайди Клум выбрала длинное платье с пышными ассиметричными рукавами, расшитое цветами.
Фото: instagram, eastnews, getty, globallookpress, dpa
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