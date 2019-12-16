Киану Ривз, Хью Джекман, Стинг и другие известные мужчины, предпочитающие зрелых женщин

У Райана Гслинга миллионы фанаток по всему миру, а он в итоге выбрал коллегу Еву Мендес, которая старше его на 6 лет.Вместе они уже десять лет, они растят дочерей Эсмеральду и Амаду. Гослинг и Мендес — одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса, они не выходят вместе в свет, прячутся от папарацци и предпочитают не рассказывать СМИ о личном. По слухам, Райан не раз делал Еве предложение, однако актриса, назвавшая в одном из интервью идею брака скучной и неромантичной, ответила отказом. Впрочем, в итоге Ева целиком посвятила себя семье и уже несколько лет практически не снимается в кино.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек