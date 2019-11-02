Есть еще порох! Лопес, Беллуччи, Литвинова и другие эффектные возрастные звезды на подиуме

Рената Литвинова превратилась из богемной кинодивы в дерзкую представительницу современных модников, внешний вид которых у консервативно настроенной публики часто вызывает недоумение. На такую смелую трансформацию режиссера вдохновили новые друзья — дизайнеры Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Сама Рената признает, что в новом образе порой приходится несладко. «Я обожаю переодевания. Рекомендую попробовать. Это даст вам возможность увидеть другую жизнь. Если вы работница фабрики или в униформе уборщицы, вас не пропускают, мужчины на вас не смотрят, вас словно нет, словно этот мир не для вас (устраивает это вас или не устраивает)», — написала Литвинова в Instagram. В любом случае, в свои 52 года Рената выглядит свежо, модно, подтянуто и сексуально.