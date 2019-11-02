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Есть еще порох! Лопес, Беллуччи, Литвинова и другие эффектные возрастные звезды на подиуме

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Дженнифер Лопес

Фото: DPA

Думаете, на подиуме могут блистать только юные красавицы с точеными фигурами и лицами, на которых нет ни одной морщинки? Эти знаменитости своим примером доказывают, что женщина может быть супермоделью в любом возрасте — главное настрой, желание и уверенность в себе.

50-летняя Дженнифер Лопес недавно прошла по подиуму в платье, которое носила 20 лет назад. И знаете что? Благодаря упорной работе над собой выглядела она даже лучше, чем почти четверть века назад.

Фото: Getty

Моника Беллуччи после рождения двоих дочерей, 50-летия, развода с мужем Венсаном Касселем сохранила свежесть восприятия реальности и себя само. Она снимается в новых фильмах, наслаждается жизнью, крутит романы и экспериментирует с внешностью и стилем, не увлекаясь при этом пластикой и нарядами не по возрасту. К примеру, недавно Моника вышла в свет с новой короткой стрижкой, в стильном брючном костюме и в прозрачной блузке. И выглядела сногсшибательно.

Фото: Eastnews

Рената Литвинова превратилась из богемной кинодивы в дерзкую представительницу современных модников, внешний вид которых у консервативно настроенной публики часто вызывает недоумение. На такую смелую трансформацию режиссера вдохновили новые друзья — дизайнеры Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Сама Рената признает, что в новом образе порой приходится несладко. «Я обожаю переодевания. Рекомендую попробовать. Это даст вам возможность увидеть другую жизнь. Если вы работница фабрики или в униформе уборщицы, вас не пропускают, мужчины на вас не смотрят, вас словно нет, словно этот мир не для вас (устраивает это вас или не устраивает)», — написала Литвинова в Instagram. В любом случае, в свои 52 года Рената выглядит свежо, модно, подтянуто и сексуально.

Фото: Eastnews

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл и незадолго до своего пятидесятилетия продолжает демонстрировать на подиуме свою фигуру во всей красе.

Фото: Getty

Вечно молодая актриса Хелен Миррен, которой скоро исполнится 75 лет, недавно вышла на подиум в легком платье и... босиком. Выглядела она очень классно, задорно и свежо!

Мэй Маск

Фото: Getty

Мэй Маск своим примером доказывает, что и после 70 лет можно быть привлекательной женщиной и блистать на подиумах во время модных показов.

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Одна из самых уверенных в себе российских знаменитостей Лолита Милявская не пытается соответствовать модельным стандартам, зато запросто выходит на подиум.

Кармен Орефайс

Фото: Global Look Press / Panoramic

Кармен Орефайс занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой. Она актриса, автор книги «Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью», доктор Университета искусств в Лондоне. В этом году ей исполнилось 88 лет.

Фото: Getty

Звезда 70-х Дайана Росс и в свои 75 лет остается эффектной и энергичной женщиной. Она не только выступает, посещает светские мероприятия, но и выходит на подиум.

Фото : instagram, dpa, getty, globallookpress, eastnews

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