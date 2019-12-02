От Асмус до Ходченковой: 11 актрис, которые не побоялись сняться в провокационных сценах
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кристина Асмус
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Этой осенью на экраны кинотеатров вышел фильм «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях. На премьере фильма жена Гарика Харламова рассказывала, что эта картина стала первой, где она участвовала в постельных сценах. Как оказалось, откровенные моменты с участием Кристины оказались такими реалистичными, что на нее и ее мужа обрушилась волна критики. Кристину обвинили в том, что она показала всю себя в сценах, которые обычно демонстрируют в фильмах для взрослых. Засыпали вопросами и Гарика Харламова. Всех интересовало, нормально ли он относится к тому, что его жену показывают на всю страну голышом. Юморист ответил на все нападки, опубликовав большой пост в Instagram:
«"Гарик, вы видели сцену секса?", "Как вы позволили жене снятся в подобном?", "Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны?". Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожестче, конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все-таки о чем кино вообще. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса "Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!" или "Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил совокупляться весь фильм с Майклом Дугласом". <…> Это КИНО! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм «Текст» очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь!».
Паулина Андреева
Фото: Starface
Паулина Андреева не из тех девушек, которые любят демонстрировать каждый изгиб своего тела в откровенных нарядах, и на звание секс-бомбы, судя по всему, не претендует. Откровенные декольте, дерзкие разрезы-вырезы и обнаженка на обложках мужских журналов — это все не про нее. Однако если того требует сценарий, Паулина может полностью раздеться и делает это очень эффектно. Убедиться все смогли четыре года назад, когда Паулина Андреева и Петр Федоров устроили жаркую сцену с мотоциклом под дождем в фильме «Саранча».
Светлана Ходченкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Совершенно естественно и не пошло абсолютно голой на экране смотрится Светлана Ходченкова — девушка талантливая, красивая, эффектная и раскрепощенная. Находка для режиссера! Как и Ева Грин, она эффектно дебютировала в кино, снявшись в фильме Станислава Говорухина «Багославите женщину». Режиссер восхищался талантом и красотой двадцатилетней Ходченковой, которую показал миру в очень откровенных сценах. Прошлой весной наделал много шума клип «Экстаз» группы «Ленинград». В десятиминутном ролике Светлана Ходченкова и Антон Филипенко показали сто пятьдесят оттенков страсти в бурных сексуальных сценах. Кому-то видео показалось пошлым, но в основом все сошлись во мнении, что Светлана горяча, прекрасна, сексуальна и отжигает, как и в двадцать лет.
Шэрон Стоун
Фото: Getty
Шэрон Стоун стала общепризнанным секс-символом и звездой мирового масштаба после выхода на экраны более чем провокационного фильма «Основной инстинкт», в котором она демонстрировала себя во всей красе, участвовала в откровенных сценах... Та, в которой, Шэрон перекидывает ногу на ногу во время допроса, уже вошла в историю.
Деми Мур
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Деми Мур из тех актрис, которые практически в каждом фильме демонстрируют свое тело. Действительно, зачем прятать такую красоту? Тем более Мур готовится к съемкам основательно — и с тренером занимается по усиленной программе, и к пластическому хирургу заглядывает. Так что страстным сексом в ванной («Что случилось прошлой ночью»), стриптизом («Стриптиз») и голым купанием («Алая буква») в сценарии Деми не напугаешь.
Ева Грин
Фото: Global Look Press / Armando Gallo
Прорывом в карьере Евы Грин стал фильм «Мечтатели» легендарного режиссера Бернардо Бертолуччи. Картина с обилием откровеннейших сцен была дебютом Евы в кино — и дебютом оглушительным. Грин не постеснялась не только раздеться полностью, но и согласилась на все эротические выдумки проказника Бертолуччи, снимающего фильмы на грани порнографии. Когда французскую актрису рассмотрели самые разные режиссеры по всему миру, свободного времени в плотном рабочем графике у нее почти не осталось. Ева Грин снялась у Ридли Скотта и Тима Бертона, сыграла девушку Бонда... и продолжила обнажаться на экране. После съемок у Бернардо Бертулуччи ее наверняка уже ничем не напугаешь.
Эмилия Кларк
Фото: Getty
Одна из самых высокооплачиваемых актрис популярнейшего во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала большой вклад в успех проекта. И дело не только в таланте Эмилии, но и в ее роскошном теле, которое она демонстрировала в первых сезонах. Правда, в итоге актрисе надоело раздеваться — и несколько лет назад она заявила, что все дальнейшие откровенные сцены будут сниматься с дублершей. Исключением стала эффектная сцена, в которой Мать драконов выходит из огня полностью обнаженной, доказывая всем, что в огне не горит.
Ольга Дроздова
Фото: Starface
Ольга Дроздова в жизни и на красных дорожках выглядит, как правило, скромно. Даже слишком скромно, учитывая, какую фигуру актриса прячет под объемными вещами и глухими воротниками. Не стесняется Ольга Дроздова на съемочных площадках. Сериал «Бандитский Петербург», фильмы «Дочери счастья», «Любовь, предвестие печали», «На бойком месте»... Полностью обнажалась на экране актриса много раз.
Оксана Фандера
Фото: Starface
Одна из самых ярких и притягательных актрис «без возраста», финалистка конкурса «Московская красавица-88», Оксана Фандера умеет чувственно и страстно раскрыть в кино все грани женской привлекательности. Режиссеры, как правило, не в состоянии сдержать себя и не показать Оксану обнаженной.
Хелен Миррен
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Хелен Миррен, пожалуй, самая смелая, дерзкая и уверенная в себе актриса, которая не считает обнажение на экране эксплуатацией женского тела. Миррен и на восьмом десятке (!) подолжает попадать в списки звезд с самыми сексуальными телами в бикини, не стесняется возраста и седины, открыто говорит о сексе, который, по ее словам, интересует женщину и после семидесяти, и доказывает, что женская привлекательность от цифр в паспорте не зависит. Без одежды Миррен можно увидеть в фильмах «Дикий Мессия», «Калигура», «Повар, вор, его жена и ее любовник» и во многих других картинах выдающихся режиссеров-провокаторов, не являющихся большими моралистами и скромниками.
Пенелопа Крус
Фото: Global Look Press / AUG / face to face
Пенелопа Крус с возрастом стала выбирать более скромные роли. В начале карьеры актриса не была слишком стеснительной и продемонстрировала себя в таких нашумевших фильмах как «Ветчина, ветчина» и «Ванильное небо».
Фото: Фото: Global Look Press; Starface; Getty; Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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