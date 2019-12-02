От Асмус до Ходченковой: 11 актрис, которые не побоялись сняться в провокационных сценах

Этой осенью на экраны кинотеатров вышел фильм «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях. На премьере фильма жена Гарика Харламова рассказывала, что эта картина стала первой, где она участвовала в постельных сценах. Как оказалось, откровенные моменты с участием Кристины оказались такими реалистичными, что на нее и ее мужа обрушилась волна критики. Кристину обвинили в том, что она показала всю себя в сценах, которые обычно демонстрируют в фильмах для взрослых. Засыпали вопросами и Гарика Харламова. Всех интересовало, нормально ли он относится к тому, что его жену показывают на всю страну голышом. Юморист ответил на все нападки, опубликовав большой пост в Instagram:

«"Гарик, вы видели сцену секса?", "Как вы позволили жене снятся в подобном?", "Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны?". Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожестче, конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все-таки о чем кино вообще. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса "Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!" или "Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил совокупляться весь фильм с Майклом Дугласом". <…> Это КИНО! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм «Текст» очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь!».

Паулина Андреева