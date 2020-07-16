Надежда Бабкина стала стройнее и ярче после победы над коронавирусом
Фото: Instagram Надежды Бабкиной
В начале апреля 70-летняя Надежда Бабкина была госпитализирована в клинику с подозрением на коронавирус. После отчаянной борьбы за свое здоровье она вернулась к работе, а теперь отправилась в Крым. Фотография, которой поделилась в своем блоге певица, восхитила ее поклонников.
«Красотка», «Вы неотразимы», «Сколько огня и ветра в волосах», «Атаманша», «Тебе Кармен пора играть», «Красавица, всем бы нам да в ваши годы так выглядеть», «Голливуд курит, просто Богиня», «Вы как всегда впереди планеты всей! Поющая! Цветущая! Желанная! Браво», «Вам набраться сил, отдохнуть и ждем ваши шикарные концерты», «Как девочка», «Батюшки! После коронавируса», «Как много в Вас Жизни», — обсуждают поклонники.
На остальных фото и видео Надежда Георгиевна действительно выглядит стройнее и ярче.
Фото и видео: Instagram/@ngbabkina
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