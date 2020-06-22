70-летняя Надежда Бабкина в алых туфлях и легком платье в горох впечатлила фанатов: «Девочки, меняем образ»
Фото: Instagram Надежды Бабкиной
Надежба Бабкина, недавно переболевшая коронавирусом, вернулась к активной работе ведущей «Модного приговора». Надежда Георгиевна выступает в роли адвоката героинь шоу, помогая им преображаться.
Для съемок в программе народная артистка и сама выбирает яркие и стильные образы. Одним из них она поделилась с подписчиками в Instagram. «Девочки меняем образ, я начал с себя! Помчалась на "Модный"!», — подписала Надежда Георгиевна фото, на котором позирует в легком платье в крупный горох, алых туфлях и в традиционных для нее крупных украшениях.
«Шикарная», «Да красавица, но до чего же вы все после операций похожи! Куклы Барби. Куда-то исчезает, уплывает ваш тот образ... Настоящий, с эмоциями, морщинками... Но я люблю ваше творчество, а остальное — ваше личное дело», «Надежда, пока вы отсутствовали в короновирус, вы так сильно помолодели и похорошели!», «Красавица! Здоровья и многие лета. Восхищаюсь», «Слишком много украшений», «Шикарная», «Действительно, шикарная женщина! Дай Бог вам здоровья!», «Как всегда красотка, обожаю вас», — написали в комментариях.
Напомним, Надежда Бабкина переболела коронавирусом в тяжелой форме, ее даже вводили в искусственную кому. В больнице артистка провела несколько недель, а после записала обращение к поклонникам, в котором попросила всех беречь себя.
Фото и видео: Instagram Надежды Бабкиной
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