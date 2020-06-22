70-летняя Надежда Бабкина в алых туфлях и легком платье в горох впечатлила фанатов: «Девочки, меняем образ»

«Шикарная», «Да красавица, но до чего же вы все после операций похожи! Куклы Барби. Куда-то исчезает, уплывает ваш тот образ... Настоящий, с эмоциями, морщинками... Но я люблю ваше творчество, а остальное — ваше личное дело», «Надежда, пока вы отсутствовали в короновирус, вы так сильно помолодели и похорошели!», «Красавица! Здоровья и многие лета. Восхищаюсь», «Слишком много украшений», «Шикарная», «Действительно, шикарная женщина! Дай Бог вам здоровья!», «Как всегда красотка, обожаю вас», — написали в комментариях.

Напомним, Надежда Бабкина переболела коронавирусом в тяжелой форме, ее даже вводили в искусственную кому. В больнице артистка провела несколько недель, а после записала обращение к поклонникам, в котором попросила всех беречь себя.