Как изменились и чем теперь занимаются Задорожная, Сагалова и другие актеры сериала «Клуб»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анастасия Задорожная
Фото: Kinopoisk / Instagram Анастасии Задорожной
Солистка детской группы «Непоседы» и актриса многосерийной ленты «Простые истины» Анастасия Задорожная стала одной из главных звезд сериала «Клуб», в котором сыграла начинающую певицу. Сейчас она продолжает сниматься в кино и сериалах, участвует в различных шоу и записывает новые песни. В 2015 году Анастасия рассталась с фигуристом Сергеем Славновым после семилетнего романа и с тех пор скрывает личную жизнь от широкой общественности. В конце прошлого года она намекнула на скорую свадьбу с новым избранником, имени которого не называет.
Петр Федоров
Фото: Kinopoisk / Starface
Главному красавчику и серцееду сериала «Клуб» Петру Федорову в апреле исполнилось 38 лет. После участия в проекте его карьера пошла вверх: актер снялся в таких нашумевших фильмах как «Обитаемый остров», «Сталинград», «Саранча», «А зори здесь тихие», а за роль в картине «Дуэлянт» был номинирован на престижную премию «Золотой орел». Кроме того, он пробует себя в качестве сценариста и режиссера. О личной жизни Федоров, как и Анастасия Задорожная, предпочитает говорить как можно меньше. Известно, что более десяти лет актер состоял в гражданском браке с Анастасией Ивановой, а сейчас встречается с моделью Анной Соколовой.
Дарья Сагалова
Фото: Starface / Instagram Дарьи Сагаловой
Сыгравшая танцовщицу Умку Дарья Сагалова, также известная многим по сериалу «Счастливы вместе», стала профессиональным хореографом. Она открыла собственную школу танцев, вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова и родила троих детей — дочерей Елизавету и Стефанию и сына, появившегося на свет в апреле прошлого года.
Тимур Батрутдинов
Фото: club-mtv.my1.ru / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сыгравший в «Клубе» неудачника по имени Гриша Тимур Батрутдинов стал одним из самых известных и успешных резидентов Comedy Club. Он работает ведущим и снимается в кино, участвует в различных телепроектах. А вот личная жизнь у Тимура складывается не так удачно... К 42 годам Батрутдинов, искавший невесту в популярных проектах «Холостяк» и «План Б», так и не смог найти свою единственную и завести семью.
Анна Носатова
Фото: club-mtv.my1.ru / Instagram Анны Носатовой
Анна Носатова снялась в сериалах «Жаркий лед», «Любовь – не то, чем кажется», «Закрытая школа», «Плакучая ива» и других. Носатова вышла замуж за актера Михаила Гаврилова, от которого в 2012 году родила сына Андрея.
Иван Николаев
Фото: Starface / Instagram Ивана Николаева
Сыгравший лучшего друга главного героя Иван Николаев продолжил сниматься в кино и сериалах, однако именно роль в «Клубе» пока остается самой яркой в его карьере. Актер, которому не раз приписывали романы с известными красотками, к 37 годам официально свободен и предпочитает не отвечать на вопросы о личной жизни.
Марина Орел
Фото: Kinopoisk / Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
В «Клубе» Марина Орел исполнила роль администратора заведения, настоящей стервы по имени Стелла. Актриса продолжила сниматься в кино и сериалах, а также играть в театре. В 2009 году Марина вышла замуж за режиссера Павла Бардина, от которого родила двоих дочерей.
Сергей Рудзевич
Фото: Kinopoisk / Instagram Сергея Рудзевича
Еще одного друга главного героя Костю по кличке Мозг на экране воплотил актер Сергей Рудзевич. Он играет в театре, снимается в кино и сериалах во второстепенных ролях. Например, он сыграл уволенного повара в сериале «Кухня» или начальника в проекте «СашаТаня».
Оксана Лаврентьева
Фото: Globallookpress / Juliya Khanina / Instagram Оксаны Лаврентьевой
Оксана Лаврентьева после «Клуба» снялась во второстепенных ролях в паре сериалов и решила оставить актерскую карьеру. Она занялась бизнесом, решив связать свою жизнь с миром моды и красоты. Лаврентьева сотрудничала с дизайнером Аленой Ахмадуллиной, создала собственную компанию «Русмода» и открыла салон красоты. У Оксаны есть дочь Алина от экс-возлюбленного и сын Егор от бывшего мужа, банкира Александра Пака. Сейчас она замужем за писателем Александром Цыпкиным.
Сабина Ахмедова
Фото: Eastnews / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Сыгравшая одну из второстепенных ролей в «Клубе» Сабина Ахмедова после проекта начала покорять российский шоу-бизнес. Популярность пришла к ней недавно, после съемок в «Золотой орде» и нашумевшем сериале провокационного режиссера Константина Богомолова «Содержанки», для которого она также записала саундтрек. По слухам, актриса встречается с экс-президентом группы компаний «Росгосстрах», миллиардером Даниилом Хачатуровым.
Алексей Янин
Фото: Globallookpress / Dariya Sidorina / Instagram Алексея Янина
Алексей Янин сыграл роль успешного бизнесмена Алекса, за которого выходит замуж главная героиня Василиса. После проекта актер продолжал активно сниматься на телевидении и играть в театре. Вторая супруга Дарья Клюшникова родила ему сына Андрея. В мае 2015 года стало известно, что Алексей Янин перенес инсульт и до сих пор восстанавливается после случившегося.
Екатерина Кабак
Фото: Kinopoisk / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых юных актрис проекта Катя Кабак окончила ВГИК, продолжила карьеру участием в сериалах «Универ» и «Взрослые игры», была ведущей канала «Пятница!» и занималась рекламой, сейчас снимается в кино. В 2017 году она вышла замуж за человека, по ее словам, далекого от шоу-бизнеса, и родила от него дочь.
Александр Дзюба
Фото: Kinopoisk / Instagram Александра Дзюбы
Александр Дзюба сыграл знаменитого московского Пашу Фейсконтроля. Он снялся в нескольких сериалах и стал актером дубляжа. Кроме того, Дзюба основал школу профессионального актерского тренинга, где делится своим опытом и навыками с начинающими артистами.
Фото: Instagram, starface, eastnews, kinopoisk, globallookpress, club-mtv.my1.ru, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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