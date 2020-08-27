Как изменились и чем теперь занимаются Задорожная, Сагалова и другие актеры сериала «Клуб»

Главному красавчику и серцееду сериала «Клуб» Петру Федорову в апреле исполнилось 38 лет. После участия в проекте его карьера пошла вверх: актер снялся в таких нашумевших фильмах как «Обитаемый остров», «Сталинград», «Саранча», «А зори здесь тихие», а за роль в картине «Дуэлянт» был номинирован на престижную премию «Золотой орел». Кроме того, он пробует себя в качестве сценариста и режиссера. О личной жизни Федоров, как и Анастасия Задорожная, предпочитает говорить как можно меньше. Известно, что более десяти лет актер состоял в гражданском браке с Анастасией Ивановой, а сейчас встречается с моделью Анной Соколовой.

Дарья Сагалова