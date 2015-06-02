«Надежда остается»: супруга парализованного Алексея Янина рассказала о его состоянии здоровья

В 2015 году 32-летний актер Алексей Янин перенес инсульт, после которого впал в кому. Благодаря тому, что родственники нашли огромные деньги на лечение, актер пошел на поправку. Супруга кинозвезды, певица Дарья Клюшникова, редко дает комментарии о его состоянии здоровья, однако она уверяет фанатов, что муж медленно, но верно возвращается к полноценной жизни.

«Понимаете, состояние Алексея нельзя оценить однозначно! Он может делать шаг вперед, но потом откатиться на два назад! У Леши очень серьезный диагноз. Тело крепчает потихоньку. Очень сложно объяснить, но, когда говоришь хоть слово о его успехах, люди уже думают, что он чуть ли не завтра побежит на работу», — цитирует Дарью портал StarHit.