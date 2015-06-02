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«Надежда остается»: супруга парализованного Алексея Янина рассказала о его состоянии здоровья

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дарьи Клюшниковой

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Дарья Клюшникова поделилась, как проходит процесс реабилитации актера, парализованного после перенесенного инсульта.

В 2015 году 32-летний актер Алексей Янин перенес инсульт, после которого впал в кому. Благодаря тому, что родственники нашли огромные деньги на лечение, актер пошел на поправку. Супруга кинозвезды, певица Дарья Клюшникова, редко дает комментарии о его состоянии здоровья, однако она уверяет фанатов, что муж медленно, но верно возвращается к полноценной жизни.

«Понимаете, состояние Алексея нельзя оценить однозначно! Он может делать шаг вперед, но потом откатиться на два назад! У Леши очень серьезный диагноз. Тело крепчает потихоньку. Очень сложно объяснить, но, когда говоришь хоть слово о его успехах, люди уже думают, что он чуть ли не завтра побежит на работу», — цитирует Дарью портал StarHit.

Певица рассказала, что Алексей вновь начал говорить, и речь становится все четче и понятнее. Кроме того, он способен самостоятельно есть и пить, но по-прежнему нуждается в круглосуточном уходе. «Невозможно вот так просто описать состояние инвалида первой группы. Врачи уже давно все сказали по поводу его самочувствия и прогнозов. Однако надежда остается, реабилитация идет в прежнем режиме. Бог в помощь», — подчеркивает Дарья.

Напомним, Алексей Янин и Дарья Клюшникова поженились в 2012 году, у пары подрастает сын Андрей.

Фото: instagram

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