Настя Задорожная впервые показала тайного жениха и рассказала о своей истории любви

В ноябре 2019 года Настя Задорожная поделилась радостной новостью — она выходит замуж. В Instagram артистки появилось фото с помолвочным кольцом. Но имени избранника артистка не назвала.

Но теперь Задорожная впервые показала своего тайного избранника. И в его день рождения она рассказала о своей истории любви.