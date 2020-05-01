Настя Задорожная впервые показала тайного жениха и рассказала о своей истории любви
Фото: Instagram
В ноябре 2019 года Настя Задорожная поделилась радостной новостью — она выходит замуж. В Instagram артистки появилось фото с помолвочным кольцом. Но имени избранника артистка не назвала.
Но теперь Задорожная впервые показала своего тайного избранника. И в его день рождения она рассказала о своей истории любви.
«Я очень люблю истории о любви. Особенно нереальные. Даже если это окажется самой фантастической выдумкой, я до последнего не исключаю шанс того, что такие чудеса с людьми происходят! Наверное, поэтому мы с тобой встретились при таких невероятных обстоятельствах. Так красиво. Как в книжке. Наша история самая трогательная. И я ее храню. И буду оберегать», — написала она в социальной сети.
Фото: Instagram
«Мой Вульдемарушка! Привет ему огромный!», «С днем рождения», «Настя, счастья тебе и бесконечной любви», «Красиво и очень трепетно!», «Как классно! Всегда желала вам счастья, любви, реально достойного вас человека», «Жизнь и есть фантастическая выдумка. Пусть сбудется», — написали Насте и ее избраннику поклонники.
Фото и видео: Instagram
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