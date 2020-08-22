Дарья Сагалова поделилась редким фото с любимым мужем и дочками: «Какие прекрасные»

«Дашенька, бесконечного счастья», «Дашуля!!!! Какие вы прекрасные!!!!!», «Милашки», «Дарья, вот смотрю на вас, а вы ни разу не изменились после т.с. Букины», «Даша, красивые дочки у тебя», «Это так мило! Редко пишу тем, на кого подписана! Но!!! Это так мило!!!!», «Так на Маму похожи сильно)», «Девочки копия мамы», — обсуждают фотографии подписчики.

Напомним, Дарья Сагалова и Константин Масленников поженились в январе 2011 года. Через полгода после свадьбы у супругов родилась старшая дочь Лиза. Стефания появилась на свет через четыре года после рождения сестры. 1 апреля 2019 года Дарья Сагалова рассказала поклонникам о рождении сына: «К нам наконец долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испекся!!!! Мы бесконечно счастливы!!! Вселенная, я люблю тебя!!! Я самая счастливая многодетная мать на свете!!!)) кто бы мог подумать?)) У нас все хорошо... Мы уже давно дома, обживаемся, налаживаем режим...Очень многие ждали этого) еще больше были вообще не в курсе дел)) В связи с этим событием простите меня все, кого не поздравила с днями рождения в этом году, с важными событиями…».