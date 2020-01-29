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Батрутдинов, Сафин и другие завидные холостяки за 40, которые никогда не были женаты

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Тимур Батрутдинов

Фото: Eastnews

Некоторые называют девушек, которые ни разу не были замужем до сорока лет, старыми девами, а вот мужчин, не женившихся до такого же возраста, считают просто слишком избирательными... Мы выбрали несколько известных, успешных и привлекательных холостяков, которые, разменяв (или почти разменяв) пятый десяток, по-прежнему продолжают искать свою единственную, идеальную и неповторимую. Или просто считают, что жениться им пока рано.

Тимур Батрутдинов

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Один из самых популярных резидентов шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов к 41 году так и не нашел свою единственную. Более того, юморист никогда официально не представлял широкой общественности своих избранниц. Сам Тимур, безуспешно искавший любовь в реалити «Холостяк» и «План Б», уверяет, что все бывшие его так или иначе чем-то не устраивали, а теперь он и вовсе боится, что девушкам он нужен исключительно из корыстных целей.

Марат Сафин

Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде по теннису и экс-депутат Госдумы Марат Сафин понял, что политика и спорт его больше не интересуют. Сейчас он любит путешествия, новые впечатления и размеренный образ жизни. И не очень любит обязательства. Марат крутил романы с многими интересными и красивыми девушками, в числе которых была и основательница музея «Гараж» Дарья Жукова. Но так и не женился.

Джаред Лето

Фото: Global Look Press / face to face

Голливудскому актеру, обладателю премии «Оскар» и вокалисту группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето могут позавидовать многие. Он талантлив, успешен, красив и... не стареет. По крайней, мере внешне. В свои 48 Джаред выглядит в два раза моложе. Он крутил романы с актрисами, моделями и простыми симпатичными менее известными девушками. Одни считают его ловеласом, другие подозревают в нетрадиционной ориентации, третьи уверены, что он слишком любит себя, а четвертые думают, что он просто не нашел свою вторую половину.

Джейк Джилленхол

Фото: Global Look Press / Armando Gallo

Звезде Голливуда Джейку Джилленхолу в этом году исполнится сорок лет. Он начал сниматься в кино в 11 лет, в двадцать стал популярным. Джилленхол является двукратным номинантом и обладателем премии Британской киноакадемии, номинантом на премию «Оскар» и двукратным номинантом на премию «Золотой глобус». Джейк встречался с успешными голливудскими актрисами Кирстен Данст и Риз Уизерспун, самой богатой (и длинноногой) певицей по версии Forbes Тейлор Свифт, моделью Алиссой Миллер и... другими яркими девушками.

Андрей Чадов

Фото: Eastnews

Популярный актер театра и кино Андрей Чадов в этом году отмечает свое сорокалетие. Самыми нашумевшими стали его отношения с актрисой и певицей Светланой Светиковой. Ему приписывали романы со многими известными девушками, в числе которых были Юлия Барановская и Алена Шишкова. В прошлом году Андрей рассекретил новую возлюбленную — симпатичную брюнетку, похожую на Свету.

Александр Скарсгард

Фото: Global Look Press / Lev Radin

Популярный во всем мире шведский актер, сын известного актера Стеллана Скарсгарда, голубоглазый блондин под два метра ростом, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», Александр Скарсгард любит работу и интересных женщин. В числе его бывших возлюбленных — актрисы Эван Рейчел Вуд, Аманда Сейфрид, Кейт Босуорт, модель Алеска Чанг. Ему приписывают романы с Рианной и Шарлиз Терон, а сам он, тем временем, не торопится становится семьянином.

Фото: Instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface, globallookpress, getty

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