Батрутдинов, Сафин и другие завидные холостяки за 40, которые никогда не были женаты

Один из самых популярных резидентов шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов к 41 году так и не нашел свою единственную. Более того, юморист никогда официально не представлял широкой общественности своих избранниц. Сам Тимур, безуспешно искавший любовь в реалити «Холостяк» и «План Б», уверяет, что все бывшие его так или иначе чем-то не устраивали, а теперь он и вовсе боится, что девушкам он нужен исключительно из корыстных целей.

Марат Сафин