Только один герой шоу «Холостяк» превратился в образцово-показательного семьянина. Правда, избранницей его стала вовсе не победительница проекта. А вот другие придирчивые холостяки так и остались в свободном полете и активном поиске.

Евгений Левченко

Герой первого сезона «Холостяка», футболист Евгений Левченко недолго провстречался с победительницей шоу Олесей Ермаковой и вернулся к своей экс-возлюбленной, актрисе, телеведущей и колумнисту Виктории Кобленко. Пару лет назад у пары родился сын, которого они назвали необычным именем Кий. И хотя официально Евгений и Виктрия пока так и не поженились, судя по всему, и без штампа в паспорте у них все прекрасно. Левченко трогательно называет любимую своей музой и регулярно публикует в Instagram трогательные фотографии с Викторией и сыном. Максим Чернявский

Максим Чернявский после развода с певицей Анной Седоковой не торопится снова связывать себя узами брака. Бизнесмен расстался с победительницей второго сезона шоу «Холостяк» Марией Дриголой и уже не первый год находится в активном поиске. Вокруг Максима всегда много очень красивых девушек, но главной девушкой в его жизни остается шестилетняя дочь Моника от певицы Анны Седоковой. Чернявский очень много времени проводит с дочкой, постоянно публикует снимки с ней в Instagram и как образцово-показательный родитель возит Монику в школу и на спортивные занятия, приучая спорту с детства — чтобы была в папу! Тимур Батрутдинов

У Тимура Батрублинова не сложились отношения с победительницей проекта Дарьей Кананухой. Шоумен по-прежнему одинок, а в его Instagram чаще появляются фотографии с давним другом и коллегой Гариком Харламовым, чем с девушками. Правда, недавно Тимур очень удивил поклонников своими близкими и неоднозначными отношениями с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Ребята выкладывали жаркие совместные фотографии и подогревали слухи о своем романе. Однако на днях Ольга призналась, что с Тимуром ее связывают только рабочие и дружеские отношения. Так что — поклонницам на заметку — сердце Батрутдинова свободно. Алексей Воробьев

Алексей Воробьев в финале четвертого сезона шоу «Холостяк» не выбрал никого, заявив, что чувства у него не возникли ни к одной из девушек. После проекта певец недолго скучал в одиночестве, куритил романы, а в прошлом году публично рассказал о том, что застал свою девушку с другим мужчиной, и теперь его сердце разбито. Разбитое сердце, судя по всему, склеить удалось. В последнее время Алексей регулярно публикует в Instagram романтичные фото с девушкой и пишет о том, как он счастлив. Правда, имя и лицо своей избранницы Воробьев скрывает и на светских мероприятиях продолжает появляться в гордом одиночестве. Илья Глинников