Анастасия Задорожная выходит замуж
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Певица и актриса похвасталась помолвочным кольцом.
34-летняя Анастасия Задорожная поделилась с Instagram-фолловерами радостной новостью — она скоро выходит замуж. На своей странице в блоге певица и актриса опубликовала фото того самого кольца на безымянном пальце правой руки.
«Огооооо», «Поздравляю», «Вау!!! Поздравляю», «Счастья тебе, дорогая Настена!», «Ой, как здорово!», «Поздравляю! Это прекрасно!» — пишут подписчики.
Стоит отметить, что Анастасия Задорожная скрывает имя своего избранника и предпочитает не афишировать личную жизнь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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