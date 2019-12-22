Встреча с финалисткой «Холостяка»: Тимур Батрутдинов подготовил неожиданный сюрприз для участниц шоу «План Б»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Тимура Батрутдинова
Каникулы любви на острове Бали завершились и участники проекта «План Б» вернулись в Москву. Тимуру Батрутдинову важно было понять, как оставшиеся кандидатки в его невесты будут вести себя в Москве. Разговаривая с Ольгой Бузовой, шоумен поддержал ее в ощущении «стоп, снято». Поющая телеведущая призналась, что Роман и Валерий, которые обещали продолжать за нее бороться, в Москве даже не пытались как-то проявлять свои чувства к ней. По мнению Бузовой, чувства у кандидатов на ее руку и сердце закончились вместе со съемками.
Тимур Батрутдинов устроил свидание для Елизаветы Аниховской незадолго до ее отъезда на учебу в Санкт-Петербург. Шоумен раздобыл картину кисти Лизы, которая находилась в родном городе девушки. Пара провела шуточный аукцион, однако приняла совместное решение, что портрет останется у Батрутдинова.
Маргариту Гаврилову Тимур пригласил на ночную прогулку на лонгбордах, а после этого пара отправилась в импровизированный кинотеатр смотреть на звездное небо. Искусственный снег, «костер», глинтвейн и палатка — шоумен оказался невероятным романтиком.
На следующий день Тимур пригласил Лизу и Риту на встречу с Галиной Ржаксенской, финалисткой «Холостяка» с его участием. Несмотря на то, что у Тимура и Галины не получилось создать ячейку общества, они смогли сохранить теплые дружеские отношения. Батрутдинов предполагает, что Ржаксенская его знает достаточно хорошо, чтобы понять, какая девушка ему нужна. В отличие от Лизы, которая смотрела «Холостяк-3» и болела за Галину, Маргарита призналась, что не знакома с этим проектом. Девушка призналась, что пока не готова выходить замуж, но для нее главное чувствовать себя единственной женщиной. В откровенном разговоре с Тимуром тет-а-тет Галина заявила, что ей больше импонирует Елизавета, однако сам шоумен пока не смог определиться в своих предпочтениях.
Какой выбор сделал Тимур, станет известно в финальном выпуске самого романтичного проекта «План Б», который выйдет в эфир телеканала ТНТ в следующую субботу, 28 декабря, в 21:00.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!