Родившая четвертого ребенка Ольга Ушакова «сбежала» из роддома и показала милые фото с семьей
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Фото: Instagram
7 марта ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова родила четвертую дочь. И три дня спустя молодая мать буквально сбежала из перинатального центра и объяснила подписчикам свой поступок.
«Вчера мы выписались из роддома. Хотя это было больше похоже на побег. В связи «с напряженной эпидемиологической обстановкой» решили до минимума сократить околачивание в госпитале и даже фотографировались уже по большей части на улице», — рассказала многодетная мать и показала фотографии с мужем и дочками.
Телеведущая призналась, что скептически относится к пышным выпискам, хотя ее первая выписка была похожа на свадьбу.
«Сейчас меня уже ничто не заставит тусоваться в холле госпиталя лишние полчаса-час, а мимо тем временем проходят другие пациенты, шурша бахилами. Я все то же самое люблю на своей территории, то есть буквально подождать еще немного и оказаться со всеми своими шариками и цветами у себя дома, где чисто, уютно и без бахил», — рассказала Ольга Ушакова. Она также поблагодарила всех за поздравления и пожелала своим недавно родившим подписчицам здоровья и спокойных ночей.
Напомним, в семье Ольги Ушаковй и Адама Амбера теперь четыре девочки: старших Дашу и Ксюшу телеведущая родила в первом браке, а с Адамом у них растет полуторагодовалая Маша и новорожденная малышка, имя которой пока не назвали.
Фото и видео: Instagram
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