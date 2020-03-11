Родившая четвертого ребенка Ольга Ушакова «сбежала» из роддома и показала милые фото с семьей

Телеведущая призналась, что скептически относится к пышным выпискам, хотя ее первая выписка была похожа на свадьбу.

«Сейчас меня уже ничто не заставит тусоваться в холле госпиталя лишние полчаса-час, а мимо тем временем проходят другие пациенты, шурша бахилами. Я все то же самое люблю на своей территории, то есть буквально подождать еще немного и оказаться со всеми своими шариками и цветами у себя дома, где чисто, уютно и без бахил», — рассказала Ольга Ушакова. Она также поблагодарила всех за поздравления и пожелала своим недавно родившим подписчицам здоровья и спокойных ночей.

Напомним, в семье Ольги Ушаковй и Адама Амбера теперь четыре девочки: старших Дашу и Ксюшу телеведущая родила в первом браке, а с Адамом у них растет полуторагодовалая Маша и новорожденная малышка, имя которой пока не назвали.