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Родившая четвертого ребенка Ольга Ушакова «сбежала» из роддома и показала милые фото с семьей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга су мужем Адамом Амбером

Фото: Instagram

37-летняя звезда «Доброго утра» не стала задерживаться в роддоме и поспешила с новорожденной малышкой домой.
Ольга с дочкой Машей

7 марта ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова родила четвертую дочь. И три дня спустя молодая мать буквально сбежала из перинатального центра и объяснила подписчикам свой поступок.

«Вчера мы выписались из роддома. Хотя это было больше похоже на побег. В связи «с напряженной эпидемиологической обстановкой» решили до минимума сократить околачивание в госпитале и даже фотографировались уже по большей части на улице», — рассказала многодетная мать и показала фотографии с мужем и дочками.

Телеведущая призналась, что скептически относится к пышным выпискам, хотя ее первая выписка была похожа на свадьбу.

«Сейчас меня уже ничто не заставит тусоваться в холле госпиталя лишние полчаса-час, а мимо тем временем проходят другие пациенты, шурша бахилами. Я все то же самое люблю на своей территории, то есть буквально подождать еще немного и оказаться со всеми своими шариками и цветами у себя дома, где чисто, уютно и без бахил», — рассказала Ольга Ушакова. Она также поблагодарила всех за поздравления и пожелала своим недавно родившим подписчицам здоровья и спокойных ночей.

Напомним, в семье Ольги Ушаковй и Адама Амбера теперь четыре девочки: старших Дашу и Ксюшу телеведущая родила в первом браке, а с Адамом у них растет полуторагодовалая Маша и новорожденная малышка, имя которой пока не назвали.

Фото и видео: Instagram

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