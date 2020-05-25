Инсайдеры рассекретили пол ребенка Константина и Софьи Эрнст
Фото: Eastnews
На днях сразу несколько Интернет-изданий сообщили, что 59-летний генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его 32-летняя супруга Софья Эрнст тайно стали родителями.
В понедельник, 25 мая, инсайдер сообщил редакции телеграм-канала «Героиня Татлера» пол ребенка — у супругов родился сын. Счастливое событие — предположительно — произошло несколько месяцев назад.
Семейная пара пока никак не прокомментировала указанную выше информацию.
Константин и Софья Эрнст вместе с 2013 года. Об их тайной свадьбе светские сплетники заговорили летом 2017 года, когда актриса сменила фамилию в соцсетях. Официальное признание произошло в 2019 году в интервью Софьи журналу Tatler. Две дочери пары — Эрика и Кира — родились в 2016 и 2017 годах. Также у Константина Эрнста есть 26-летняя дочь Александра от предыдущего брака.
Фото и видео: Instagram, EastNews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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