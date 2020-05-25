Инсайдеры рассекретили пол ребенка Константина и Софьи Эрнст

Константин и Софья Эрнст вместе с 2013 года. Об их тайной свадьбе светские сплетники заговорили летом 2017 года, когда актриса сменила фамилию в соцсетях. Официальное признание произошло в 2019 году в интервью Софьи журналу Tatler. Две дочери пары — Эрика и Кира — родились в 2016 и 2017 годах. Также у Константина Эрнста есть 26-летняя дочь Александра от предыдущего брака.