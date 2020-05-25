Гагарина с Исхаковым, Агаларов с Гавриловой и другие звезды, решившиеся на расставание после самоизоляции

Известный бизнесмен и артист Эмин Агаларов объявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой 13 мая. «Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал певец в Instagram. По всей видимости, для Алены это сообщение стало неприятным сюрпризом.

Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывает двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом. Алена также воспитывает сына, рожденного от миллиардера Рустама Тарико.

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