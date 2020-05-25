Гагарина с Исхаковым, Агаларов с Гавриловой и другие звезды, решившиеся на расставание после самоизоляции
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Фото: Starface
В середине мая появились сообщения о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которые для многих были образцово-показательной парой. Они вместе растили общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея, тепло отзывались друг о друге, прожили в браке шесть лет... Знакомые пары рассказали, что Полина и Дмитрий не живут вместе уже несколько месяцев. Кроме того, недавно изменилась структура компании, которая принадлежит Гагариной. Если раньше в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором был Дмитрий Исхаков, то недавно его уволили. Однако официально на развод они пока не подали, информацию о расставании не озвучили.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Известный бизнесмен и артист Эмин Агаларов объявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой 13 мая. «Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал певец в Instagram. По всей видимости, для Алены это сообщение стало неприятным сюрпризом.
Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывает двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом. Алена также воспитывает сына, рожденного от миллиардера Рустама Тарико.
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози
Фото: Globallookpress / Jack Abuin
Актриса Мэри-Кейт Олсен и ее 50-летний супруг-бизнесмен и брат экс-президента Франции Оливье Саркози объявили о разводе после пяти лет брака тоже в середине мая. Олсен пока не комментирует развод, но стремится ускорить его. С ней сейчас находится сестра-близнец Эшли. Она изо всех сил старается поддержать сестру и отвлечь от неприятного и грязного, по ее словам, бракоразводного процесса. По слухам, причиной расставания стало нежелание Саркози заводить в этом браке детей.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Фото: Globallookpress / Leonard Ortiz
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 16 лет отношений. Звезда «Беверли Хиллз 90210» рассказал, что они с супругой не живут вместе с конца 2019 года. Он добавил, что всегда будет любить и уважать бывшую супругу, несмотря на то, что они выбрали разные пути в жизни. Поклонники пары посчитали, что Брайан выступил с заявлением после того, как Меган сфотографировали в компании 30-летнего рэпера Machine Gun Kelly. Грин посчитал нужным лично развеять слухи, заявив, что Фокс и Колсон Бейкер (настоящее имя исполнителя) познакомились на съемочной площадке. «Сам я его лично не знаю, но Меган про него рассказывала. Они просто хорошие друзья и проводят вместе некоторое время. Я уважаю ее выбор. Не хочу, чтобы люди думали, что она злодейка, а я жертва. Я не мог спать после того, как в Сети появились ее фото с Колсоном», — отметил актер.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Фото: Starface
В пятницу, 15 мая, пока остальные знаменитости публиковали трогательные семейные фотографии в честь Международного дня семьи, Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным, о чем свидетельствует информация на сайте Головинского районного суда. «Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" уже не ко мне. Дела с разводом обстоят потихоньку, двигаемся вперед, все будет хорошо», — прокомментировала новости актриса. Ранее Агата публично обвинила супруга в рукоприкладстве, неадекватном поведении, злоупотреблении алкоголем и намекнула на его измену.
Оксана Самойлова и Джиган
Фото: Instagram
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. Правда, сам Джиган не хочет разводиться и пытается загладить свою вину перед женой и дочерьми. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.
Сергей Жигунов и Вера Новикова
Фото: Eastnews
В апреле Сергей Жигунов во второй раз бросил жену Веру Новикову ради «копии» экс-пассии Анастасии Заворотнюк. Сейчас актер живет с менеджером Роснано Викторией Ворожбит. Познакомились Сергей и Виктория, когда вместе работали над одним кинопроектом.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова превзошли всех и самих себя в том числе. Супруги, которые развелись год назад, со скандалом расстались еще раз в апреле. Во время вынужденной самоизоляции актер перебрал с горячительными напитками и устроил жене и сыну домашний «концерт». Башаров опубликовал в Instagram видео, в котором показал скандал с бывшей женой. В кадре экс-супруги выясняют отношения, при этом Елизавета обвиняет Марата в алкоголизме. Он же говорит на камеру, что бывшая жена сама подбросила ему бутылки. «Ты напился с ребенком, — говорит Елизавета. — Что ты делаешь с ним? Ты одному ребенку сломал психику. Хочешь и моему? Я не позволю! Я с полицией приеду!» Отметим, у экс-супругов растет сын Марсель, которому в июле исполнится 4 года. Родители вместе старались воспитывать мальчика. Но теперь, возможно, этому пришел конец.
Джейми Кинг и Кайл Ньюман
Фото: Globallookpress / face to face
Актриса Джейми Кинг подала на развод с режиссером и сценаристом Кайлом Ньюманом после двенадцати лет брака и рождения двоих детей. Более того, звезда запросила временный запретительный приказ в отношении мужа, а такие приказы, как правило, используются как средство защиты жертв домашнего насилия. Тем временем Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Кинг зависима от алкоголя и запрещенных препаратов.
Снежана Онопко и Николай Щур
Фото: Starface
Звезда мировых подиумов и глянцевых обложек Снежана Онопко в середине мая заявила, что устала терпеть домашнее насилие, и впервые откровенно рассказала о рукоприкладстве мужа, бизнесмена Николая Щура. Кроме того, супруг ей изменял.
Фото: globallookpress, starfece, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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