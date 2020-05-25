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Гагарина с Исхаковым, Агаларов с Гавриловой и другие звезды, решившиеся на расставание после самоизоляции

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Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Для отношений одних пар период вынужденной самоизоляции стал серьезным испытанием на прочность, другие же просто решили подвести черту под неудавшимися браками. Как бы там ни было, этой весной некоторые знаменитости решились на развод.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Фото: Starface

В середине мая появились сообщения о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которые для многих были образцово-показательной парой. Они вместе растили общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея, тепло отзывались друг о друге, прожили в браке шесть лет... Знакомые пары рассказали, что Полина и Дмитрий не живут вместе уже несколько месяцев. Кроме того, недавно изменилась структура компании, которая принадлежит Гагариной. Если раньше в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором был Дмитрий Исхаков, то недавно его уволили. Однако официально на развод они пока не подали, информацию о расставании не озвучили.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Известный бизнесмен и артист Эмин Агаларов объявил о разводе с моделью Аленой Гавриловой 13 мая. «Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал певец в Instagram. По всей видимости, для Алены это сообщение стало неприятным сюрпризом.

Свои отношения Эмин и Алена подтвердили весной 2016 года, свадьбу сыграли летом 2018-го. До Алены Эмин был женат на Лейле Алиевой, дочери президента Азербайджана. Пара воспитывает двух общих сыновей Али и Микаила. Девочку Амину Лейла удочерила вскоре после развода с артистом. Алена также воспитывает сына, рожденного от миллиардера Рустама Тарико.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Фото: Globallookpress / Jack Abuin

Актриса Мэри-Кейт Олсен и ее 50-летний супруг-бизнесмен и брат экс-президента Франции Оливье Саркози объявили о разводе после пяти лет брака тоже в середине мая. Олсен пока не комментирует развод, но стремится ускорить его. С ней сейчас находится сестра-близнец Эшли. Она изо всех сил старается поддержать сестру и отвлечь от неприятного и грязного, по ее словам, бракоразводного процесса. По слухам, причиной расставания стало нежелание Саркози заводить в этом браке детей.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Фото: Globallookpress / Leonard Ortiz

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 16 лет отношений. Звезда «Беверли Хиллз 90210» рассказал, что они с супругой не живут вместе с конца 2019 года. Он добавил, что всегда будет любить и уважать бывшую супругу, несмотря на то, что они выбрали разные пути в жизни. Поклонники пары посчитали, что Брайан выступил с заявлением после того, как Меган сфотографировали в компании 30-летнего рэпера Machine Gun Kelly. Грин посчитал нужным лично развеять слухи, заявив, что Фокс и Колсон Бейкер (настоящее имя исполнителя) познакомились на съемочной площадке. «Сам я его лично не знаю, но Меган про него рассказывала. Они просто хорошие друзья и проводят вместе некоторое время. Я уважаю ее выбор. Не хочу, чтобы люди думали, что она злодейка, а я жертва. Я не мог спать после того, как в Сети появились ее фото с Колсоном», — отметил актер.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Фото: Starface

В пятницу, 15 мая, пока остальные знаменитости публиковали трогательные семейные фотографии в честь Международного дня семьи, Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным, о чем свидетельствует информация на сайте Головинского районного суда. «Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" уже не ко мне. Дела с разводом обстоят потихоньку, двигаемся вперед, все будет хорошо», — прокомментировала новости актриса. Ранее Агата публично обвинила супруга в рукоприкладстве, неадекватном поведении, злоупотреблении алкоголем и намекнула на его измену.

Оксана Самойлова и Джиган

Фото: Instagram

Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. Правда, сам Джиган не хочет разводиться и пытается загладить свою вину перед женой и дочерьми. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.

Сергей Жигунов и Вера Новикова

Фото: Eastnews

В апреле Сергей Жигунов во второй раз бросил жену Веру Новикову ради «копии» экс-пассии Анастасии Заворотнюк. Сейчас актер живет с менеджером Роснано Викторией Ворожбит. Познакомились Сергей и Виктория, когда вместе работали над одним кинопроектом.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова превзошли всех и самих себя в том числе. Супруги, которые развелись год назад, со скандалом расстались еще раз в апреле. Во время вынужденной самоизоляции актер перебрал с горячительными напитками и устроил жене и сыну домашний «концерт». Башаров опубликовал в Instagram видео, в котором показал скандал с бывшей женой. В кадре экс-супруги выясняют отношения, при этом Елизавета обвиняет Марата в алкоголизме. Он же говорит на камеру, что бывшая жена сама подбросила ему бутылки. «Ты напился с ребенком, — говорит Елизавета. — Что ты делаешь с ним? Ты одному ребенку сломал психику. Хочешь и моему? Я не позволю! Я с полицией приеду!» Отметим, у экс-супругов растет сын Марсель, которому в июле исполнится 4 года. Родители вместе старались воспитывать мальчика. Но теперь, возможно, этому пришел конец.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман

Фото: Globallookpress / face to face

Актриса Джейми Кинг подала на развод с режиссером и сценаристом Кайлом Ньюманом после двенадцати лет брака и рождения двоих детей. Более того, звезда запросила временный запретительный приказ в отношении мужа, а такие приказы, как правило, используются как средство защиты жертв домашнего насилия. Тем временем Ньюман просит суд об опеке над сыновьями и утверждает, что Кинг зависима от алкоголя и запрещенных препаратов.

Снежана Онопко и Николай Щур

Фото: Starface

Звезда мировых подиумов и глянцевых обложек Снежана Онопко в середине мая заявила, что устала терпеть домашнее насилие, и впервые откровенно рассказала о рукоприкладстве мужа, бизнесмена Николая Щура. Кроме того, супруг ей изменял.

Фото: globallookpress, starfece, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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