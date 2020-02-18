В этот вторник, 18 февраля, Денис Устименко-Вайнштейн, широко известный под псевдонимом Джиган, снова стал отцом. «Давид Денис Устименко», — представил он наследника подписчикам своего Instagram. Мальчик появился на свет в США и стал четвертым ребенком в семье. У пары уже есть три дочери: 8-летняя Ариэлла, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя.Свою беременность Оксана скрывала до начала ноября. Ей пришлось признаться и продемонстрировать сильно округлившийся живот после того, как подписчики уличили ее в том, что она публикует старые фотографии. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!