40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
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Фото: Instagram Елены Подкаминской
Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская поделилась с подписчиками радостной новостью – 21 февраля она родила сына: «Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына! ❤».
Стоит отметить, что Елена не афишировала свое «интересное положение». У актрисы есть 9-летняя дочь Полина от Александра Пляцевого и 2-летняя дочь Ева от Дениса Гущина. Имя долгожданного наследника актриса предпочла не называть.
Редакция Passion.ru поздравляет Елену Подкаминскую с пополнением в семье!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: Телеканал "Супер"
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