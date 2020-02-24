В понедельник, 24 февраля, спустя 5 дней после рождения четвертого ребенка, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась тонкой талией. «Сегодня 5 день после кс)) По идее в Москве меня бы еще даже не выписали из больницы))) А тут у нас уже прошла целая жизнь)) Помните мой главный вопрос: "Как можно выписаться на 2/3 день после операции?". Вот она я и теперь я знаю как)) Но все равно не понимаю почему я могу ходить и почему мне не больно и где эти страшные послеоперационные муки, когда даже дышать ад и не дай бог чихнуть или кашлянуть. Предыдущие 3 раза к 5 дню я тоже уже была на ногах, но тут то я на ногах и с прямой спиной со 2 дня! У кого было кс понимают о чем я и это кажется нереальным) На самом деле доктор говорит все очень индивидуально и то что я бегаю это не такая уж и норма))) Может просто организм уже адаптировался)) А может климат или общее состояние))) В общем факт в том, что это однозначно мое самое легкое кс, хотя и 4))) И кстати сказали 5 можно делать)) Но если что я пас)) Мне пока хватит», — поделилась она. «Незаконно иметь такую фигуру на 5й день после кесарева», — восхитилась супермодель Лена Перминова.«Как можно так выглядеть после 4х детей?????», «Вы вообще рожали? Очень круто выглядите», «Женщина, господи, ну как??? Как ты выглядишь лучше на 5 сутки после КС чем недожавшие? Обожаю! Вы шикарны», «Вы просто рождены рожать», — согласились с ней подписчики блога Оксаны. 31-летняя модель Оксана Самойлова родила 34-летнему рэперу Джигану наследника во вторник, 18 февраля. Мальчик, которого назвали Давидом, появился на свет в США и стал четвертым ребенком в семье. У пары уже есть три дочери: 8-летняя Ариэлла, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!