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«Девушка Бонда» Куриленко, скандальный продюсер Вайнштейн и другие звезды, заразившиеся коронавирусом

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Ольга Куриленко

Фото: Getty

Сейчас люди во всем мире пытаются противостоять новому вирусу, вспышка которого возникла в Китае и распространилась на другие страны. В числе заразившихся оказались и знаменитости, которые, пройдя специальный тест, сообщили о своем положительном статусе.

Ольга Куриленко

Фото: Global Look Press / Sud Presse

Звезда фильма «Квант милосердия» Ольга Куриленко сообщила, что заразилась коронавирусом, в середине марта. «Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», — написала «девушка Бонда». Недавно актриса рассказала на своей странице в Instagram, что она выздоровела: «Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!!».

Харви Вайнштейн

Фото: Global Look Press / Hubert Boesl

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к тюремному заключению за домогательства к актрисам, тоже сдал положительный тест на коронавиру. Недуг у него обнаружили уже в тюрьме, где он начал отбывать 23-летний срок.

Князь Монако Альбер II

Фото: Global Look Press / Panoramic

62-летний князь Монако Альбер II тоже заразился коронавирусом. Представители пресс-службы князя сообщили в открытом письме, что тест дал положительный результат, но состояние монарха «не внушает опасений». «За состоянием здоровья князя тщательно следит его лечащий врач вместе с специалистами госпиталя "Принцесса Грейс". Князь Альбер работает удаленно из офиса в своих частных апартаментах, поддерживая устойчивую связь с коллегами», — уточнили они.

Идрис Эльба и Сабрина Доур

Фото: Global Look Press / Ylmj

«Этим утром я получил положительные результаты на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, симптомов нет. Но теперь я должен находиться в изоляции. Люди, оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте. Я буду рассказывать о своем состоянии», — написал 47-летний актер Идрис Эльба. Позднее стало известно, что заразилась и его жена Сабрина Доур, решившая остаться вместе с мужем.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Фото: Global Look Press / Jennifer Bloc

Голливудские актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом об обладатель двух «Оскаров» рассказал в социальной сети. Недавно стало известно, что супруги выздоровели.

Софи Грегуар-Трюдо

Фото: Getty

У жены канадского премьера Джастина Трюдо диагностировали коронавирус. «Согласно рекомендациям медиков, Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19 сегодня, результат положительный», — сообщили представители пары. У самого Джастина Трюдо симптомов коронавируса нет. Его супруга чувствует себя хорошо. «Несмотря на то, что я чувствую симптомы вируса, я скоро снова вернусь к активной жизни», — прокомментировала она.

Пласидо Доминго

Фото: Global Look Press / Frank Hoermann_SVEN SIMON

Знаменитый 79-летний оперный певец Пласидо Доминго тоже заразился коронавирусом.

Индира Варма

Фото: Eastnews

Актриса сериала «Игра престолов» Индира Варма сообщила, что тоже заболела: «Я прикована к постели. Все это очень печально и серьезно. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и будьте добры к окружающим людям».

Кристофер Хивью

Фото: Eastnews

41-летний актер «Игры престолов» Кристофер Хивью рассказал в социальной сети, что его тесты на коронавирус показали его наличие в его организме. «Мой тест на COVID-19 положительный. Семья находится дома со мной, мы хорошо себя чувствуем. У меня симптомы обычной простуды. Будьте предельно осторожны, потому что для некоторых категорий людей вирус представляет большую опасность. Держитесь от других подальше, мойте руки и отправляйтесь в карантин. Нужно сделать все, чтобы остановить распространение вируса. Пожалуйста, изучите информацию, опубликованную на официальных сайтах о коронавирусе в вашей стране и следуйте всем инструкиям. Будьте здоровы!», — написал Хивью в Instagram.

Лоренцо Санс

Фото: Global Look Press / i-magio

Экс-президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренцо Санс умер от коронавируса. 17 марта бизнесмен был госпитализирован в одну из клиник Мадрида. Издание Marca отмечает, что до госпитализации у Санса в течение недели держалась высокая температура. Проведенные тесты на коронавирус показали положительный результат.

Дэниел Дэ Ким

Фото: Global Look Press / Francesco Gulotta

Заразился коварным вирусом и звезда популярного сериала «Остаться в живых» Дэниел Дэ Ким. «Мой опыт борьбы с коронавирусом. Привет всем. Вчера мне поставили диагноз COVID-19, это болезнь, вызванная коронавирусом. Похоже, со мной все будет в порядке. Но я хотел поделиться с вами, возможно это будет полезным и информативным для вас. Надеюсь, вы все будете в безопасности, спокойны и, прежде всего, здоровы», — написал он в соцсети.

Жаир Болсонару

Фото: Eastnews

64-летний президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Также коронавирус подтвердили у представителя правительства Бразилии Фабио Вайнгартена.

Мартти Ахтисаари

Фото: Getty

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари тоже заразился коронавирусом. О диагнозе сообщила пресс-служба действующего финского президента Саули Ниинисте.

Руди Гобер

Фото: Global Look Press / Panoramic

Мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки НБА приостановила сезон после того, как центровой баскетбольной команды Юта Джазз Руди Гобер, который в шутку потрогал все микрофоны журналистов после вопроса об опасности коронавируса, заболел. Игрок хотел продемонстрировать, что вируса не существует и все зря паникуют, а потом сам оказался его носителем...

Никита Зайцев

Фото: Getty

Скандальный хоккеист Никита Зайцев, похитивший детей у экс-жены, тоже заразился коронавирусом. Отметим, что россиянин стал первым хоккеистом, выступающим в Национальной хоккейной лиге, с положительным тестом на коронавирус, сообщает «Бизнес Online».

Анастасия Киушкина

Фото: Instagram

Экс-участница «Дома-2» и бывшая девушка популярного рэпера Гуфа Анастасия Киушкина также сдала положительный тест на коронавирус. По сообщениям Telegram-канала Mash, Анастасия вернулась из Франции, потом находилась на домашнем карантине. Отмечается, что изначально у нее были признаки ОРВИ: красное горло и насморк. Приехавшая скорая провела тест на коронавирус. Первый оказался отрицательным, но второе тестирование выявило у Киушкиной коронавирус.

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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