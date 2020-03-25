«Девушка Бонда» Куриленко, скандальный продюсер Вайнштейн и другие звезды, заразившиеся коронавирусом

Звезда фильма «Квант милосердия» Ольга Куриленко сообщила, что заразилась коронавирусом, в середине марта. «Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», — написала «девушка Бонда». Недавно актриса рассказала на своей странице в Instagram, что она выздоровела: «Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!!».

Харви Вайнштейн