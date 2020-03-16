Звезда фильма «Квант милосердия» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
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Фото: Instagram
Звезда фильма «Квант милосердия» и «Обливион» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом. Об этом актриса сама рассказала подписчикам в социальной сети.
«Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», — написала «девушка Бонда».
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Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус
«О боже, поправляйся, мы молимся за тебя», — написала в комментарии Милла Йовович. «Береги себя и выздоравливай скорее», — поддержала Наталья Рудова. «Здоровья», «Поправляйтесь скорее», — поддержали Ольгу подписчики.
По данным на 16 марта, по данным ВОЗ, за сутки коронавирусом заразились 10982 человека.
Ранее стало известно, что коронавирус подтвердили у Тома Хэнкса с женой, жены премьер-министра Канады и у многих других известных личностей.
Фото: Instagram, кадры фильма
Видео: «Вечерний Ургант»
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