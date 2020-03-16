Звезда фильма «Квант милосердия» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

«О боже, поправляйся, мы молимся за тебя», — написала в комментарии Милла Йовович. «Береги себя и выздоравливай скорее», — поддержала Наталья Рудова. «Здоровья», «Поправляйтесь скорее», — поддержали Ольгу подписчики.

По данным на 16 марта, по данным ВОЗ, за сутки коронавирусом заразились 10982 человека.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердили у Тома Хэнкса с женой, жены премьер-министра Канады и у многих других известных личностей.