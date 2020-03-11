Обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн получил «срок, равносильный пожизненному»

В среду, 11 марта, стало известно решение суда по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы, передает издание The New York Times. Защита, которая просила для подопечного минимальный срок в 5 лет, назвала подобный срок равносильным пожизненному.

Максимальное наказание, которое грозило мужчине, составляло 29 лет лишения свободы. Адвокаты пытались смягчить суд, упоминая участие Харви Вайнштейна в благотворительности, а также степень общественного осуждения, с которым он сталкивается все последнее время.

Впервые о «нечистоплотности» Харви Вайнштейна стало известно в 2017 году. В материале, опубликованном в The New York Times в октябре, сообщалось о том, что продюсер, пользуясь своим положением, склонял коллег к действиям сексуального характера на протяжении 30 лет. Жертв поддержали известные голливудские актрисы, жертвы инициировали движение #MeToo, в рамках которого любая жертва могла рассказать о своей беде в социальных сетях под соответствующим хештегом. В результате многочисленных обвинений продюсер потерял работу, от него ушла жена.

В ближайшее время продюсера ждет еще один суд по двум случаям изнасилования в Калифорнии. Его уже признали виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, суд присяжных вынес такое решение в Нью-Йорке в конце февраля. Три других пункта присутствующие сочли не доказанными. Сам Вайнштейн считает себя невиновным по всем пунктам.