У жены канадского премьера Джастина Трюдо диагностировали коронавирус
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Bernd von Jutrczenka/globallookpress
В семье одного из самых красивых политиков мира Джастина Трюдо карантин.
Мировые СМИ со ссылкой на канадскую телевизионную сеть Global News и спикера из канцелярии политика сообщают: у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Фото: Michael Kappeler/globallookpress
«Софи Грегуар-Трюдо по рекомендации медиков прошла тест на COVID-19, результат положительный», — сообщает официальное лицо.
У самого Джастина Трюдо симптомов коронавируса нет. Его супруга чувствует себя хорошо. Оба они будут находиться на карантине 14 дней.
Фото: globallookpress
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