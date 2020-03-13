У жены канадского премьера Джастина Трюдо диагностировали коронавирус

«Софи Грегуар-Трюдо по рекомендации медиков прошла тест на COVID-19, результат положительный», — сообщает официальное лицо.

У самого Джастина Трюдо симптомов коронавируса нет. Его супруга чувствует себя хорошо. Оба они будут находиться на карантине 14 дней.