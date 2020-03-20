Звезда популярного сериала «Остаться в живых» заразился коронавирусом

Даниель Дэ Ким попросил всех соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать правилами гигиены. «Если вы не заботитесь о себе, то ставите под угрозу и окружающих людей», — обратился актер прежде всего к молодежи.

Напомним, за последние дни наличие Covid-19 подтвердили у Тома Хэнкса с женой, у супруги премьер-министра Канады, у «девушки Бонда» Ольги Куриленко, у князя Монако Альбера II и других знаменитостей.

По данным на 20 марта 2020 года в России коронавирус подтвердили у 199 человек, за сутки его обнаружили у 52 граждан.

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