64-летний президент Бразилии заразился коронавирусом
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Фото: Nayra Halm/ Global Look press
Коронавирус, распространение которого на днях объявили мировой пандемией, заражает все больше известных людей. Сегодня стало известно, что 64-летний президент Бразилии Жаир Болсонару заразился Covid-19. Его отправили в карантин.
Несколько дней назад коронавирус подтвердили у представителя правительства Бразилии Фабио Вайнгартена, а за несколько дней до этого он встречался с Болсонару и Дональдом Трампом во время правительственной поездки в США.
Фото: White House/ Global Look press
О том, что у главы Фабио Варгайнтена подтвердили наличие вируса, сообщила его супруга Софи. Она написала об этом в родительском чате в одном из мессенджеров.
Напомним, что на карантине сейчас находится семья премьер-министра Канады Джастина Трюдо, у его супруги подтвердили наличие Covid-2019 в организме. В «заточении» они пробудут 14 дней. Также в изоляции пребывают голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Они находятся в Австралии. Там они сдали анализы, которые показали положительные результаты.
Во многих странах мира из-за распространения вируса отменили массовые и спортивные мероприятия.
Фото: Nayra Halm, White House, Michael Kappeler, Carlos Tischler, Panoramic/ Global Look press, Getty Images
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