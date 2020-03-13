64-летний президент Бразилии заразился коронавирусом

О том, что у главы Фабио Варгайнтена подтвердили наличие вируса, сообщила его супруга Софи. Она написала об этом в родительском чате в одном из мессенджеров.

Напомним, что на карантине сейчас находится семья премьер-министра Канады Джастина Трюдо, у его супруги подтвердили наличие Covid-2019 в организме. В «заточении» они пробудут 14 дней. Также в изоляции пребывают голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Они находятся в Австралии. Там они сдали анализы, которые показали положительные результаты.

Во многих странах мира из-за распространения вируса отменили массовые и спортивные мероприятия.