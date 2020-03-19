62-летний князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

«За состоянием здоровья князя тщательно следит его лечащий врач вместе с специалистами госпиталя "Принцесса Грейс". Князь Альбер работает удаленно из офиса в своих частных апартаментах, поддерживая устойчивую связь с коллегами», — уточнили представители пресс-службы.

Информации о состоянии здоровья членов семьи принца — принцессы Шарлен и их общих детей Жака и Габриэллы — нет.