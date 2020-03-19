62-летний князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
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Фото: PPE/face to face/globallookpress
В этот четверг, 19 марта, стало известно, что очередной жертвой коронавируса стал 62-летний князь Монако Альбер II. Представители сообщили в открытом письме, что тест дал положительный результат, но состояние монарха «не внушает опасений».
Фото: Facebook/palaismonaco
«За состоянием здоровья князя тщательно следит его лечащий врач вместе с специалистами госпиталя "Принцесса Грейс". Князь Альбер работает удаленно из офиса в своих частных апартаментах, поддерживая устойчивую связь с коллегами», — уточнили представители пресс-службы.
Информации о состоянии здоровья членов семьи принца — принцессы Шарлен и их общих детей Жака и Габриэллы — нет.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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