63-летний актер Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

«Привет, народ. Рита и я в Австралии. Недавно мы начали чувствовать себя немного уставшими, будто у нас простуда и небольшая боль в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, была небольшая температура. Мы сделали то, что сейчас рекомендуют делать в всем мире, — сдали анализы на коронавирус. Нас признали положительными.

Что теперь? У медиков есть протоколы, которым нужно следовать. Мы будем сдавать анализы, наблюдаться и уйдем в изоляцию настолько, насколько будет нужно. Мы будем держать всех в курсе. Берегите себя», — рассказал Том Хэнкс.