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63-летний актер Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Том Хэнкс и Рита Уилсон

Фото: Getty Images

О подтвердившемся диагнозе актер рассказал в своем Instagram.

Голливудские актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом об обладатель двух «Оскаров» рассказал в социальной сети.

«Привет, народ. Рита и я в Австралии. Недавно мы начали чувствовать себя немного уставшими, будто у нас простуда и небольшая боль в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, была небольшая температура. Мы сделали то, что сейчас рекомендуют делать в всем мире, — сдали анализы на коронавирус. Нас признали положительными.

Что теперь? У медиков есть протоколы, которым нужно следовать. Мы будем сдавать анализы, наблюдаться и уйдем в изоляцию настолько, насколько будет нужно. Мы будем держать всех в курсе. Берегите себя», — рассказал Том Хэнкс.

За последние сутки коронавирус также подтвердили у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани и игрока NBA Руди Гобера. Из-за него в США приостановили баскетбольный сезон.

11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией: вирус «гуляет» уже в 114 странах.

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: Access

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