Экс-президент футбольного клуба «Реал Мадрид» умер от коронавируса
Испанское издание Marca сообщило, что 21 марта в возрасте 76 лет от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренцо Санс. 17 марта бизнесмен был госпитализирован в одну из клиник Мадрида. Издание отмечает, что до госпитализации у Санса в течение недели держалась высокая температура. Проведенные тесты на коронавирус показали положительный результат.
Лоренцо Санс возглавлял мадридский «Реал» с 1995 по 2000 год. Под его руководством клуб дважды победил в Лиге чемпионов (в 1998 и 2000 годах).
Всего в Испании на сегодняшний день насчитывается около 25 тысяч пациентов с коронавирусом, более 1,3 тысячи человек умерли. По данным Роспотребнадзора, на 21 марта в России зафиксировано 306 случаев заболевания.
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Фото: Globallookpres
Видео: YouTube
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