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Экс-президент футбольного клуба «Реал Мадрид» умер от коронавируса

Печальное известие пришло из Испании.

Испанское издание Marca сообщило, что 21 марта в возрасте 76 лет от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренцо Санс. 17 марта бизнесмен был госпитализирован в одну из клиник Мадрида. Издание отмечает, что до госпитализации у Санса в течение недели держалась высокая температура. Проведенные тесты на коронавирус показали положительный результат.

Лоренцо Санс возглавлял мадридский «Реал» с 1995 по 2000 год. Под его руководством клуб дважды победил в Лиге чемпионов (в 1998 и 2000 годах).

Всего в Испании на сегодняшний день насчитывается около 25 тысяч пациентов с коронавирусом, более 1,3 тысячи человек умерли. По данным Роспотребнадзора, на 21 марта в России зафиксировано 306 случаев заболевания.

Больше информации о коронавирусе вы найдете в специальном разделе на сайте Passion.ru.

Фото: Globallookpres

Видео: YouTube

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