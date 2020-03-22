Экс-президент футбольного клуба «Реал Мадрид» умер от коронавируса

Лоренцо Санс возглавлял мадридский «Реал» с 1995 по 2000 год. Под его руководством клуб дважды победил в Лиге чемпионов (в 1998 и 2000 годах).

Всего в Испании на сегодняшний день насчитывается около 25 тысяч пациентов с коронавирусом, более 1,3 тысячи человек умерли. По данным Роспотребнадзора, на 21 марта в России зафиксировано 306 случаев заболевания.

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