Звезды сошлись: Богатырев с Арнтгольц, Топалов с Тодоренко и другие неожиданные новые пары 2018 года

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц вместе появились на одной из кинопремьер и перестали скрывать свои отношения. В честь 34-летия актер опубликовал в Instagram фото с вечеринки по случаю его дня рождения, поблагодарил всех за поздравления и признался в любви Татьяне: «Спасибо всем кто был рядом, спасибо Богу что встретил тебя @tarntgoltsofficial — моя любовь...».
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Роман звезды «Орла и решки» Регины Тодоренко и экс-участника дуэта Smash!! Влада Топалова в прошлом году развивался стремительно. После нескольких месяцев отношений ребята решили пожениться, а вскоре у них родился сын. Почитать о трогательной и романтичной истории любви Регины и Влада можно здесь.
Светлана Лобода Тилль Линдеманн
Светлану Лободу много обсуждали в связи со слухами о ее романе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица наотрез отказывалась комментировать догадки о том, в каких же она отношениях с музыкантом, чем еще больше подогревала интерес общественности к этой теме. В мае Лобода родила дочь Тильду и коротко заявила, что отцом малышки действительно является Линдеманн.
Хайди Клум и Том Каулиц
В конце прошлого года 45-летняя супермодель и телеведущая Хайди Клум приняла предложение руки и сердца от 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Хайди опубликовала в Instagram фото кольца с бриллиантом на безымянном пальце и коротко написала: «Я сказала да».
Эмбер Херд и Вито Шнабель
Бывший бойфренд Хайди Клум, арт-диллер Вито Шнабель долго не скучал в одиночестве и закрутил роман с голливудской красоткой Эмбер Херд. Актриса пережила тяжелый развод, после которого несколько месяцев встречалась с миллиардером Илоном Маском, а теперь не скрывает нежные чувства к Шнабелю.
Влад Соколовский и Наталья Сульянова
Недолго пробыл в одиночестве и Влад Соколовский. После громкого и некрасивого развода с певицей Ритой Дакотой он перестал скрывать близкие отношения с фитнес-тренером и амбассадором бренда Reebok Натальей Сульяновой. Девушка училась в школе DJ Грува и была участницей дуэта Audio Girls под псевдонимом Таша Смит.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова
Фронтмен группы «Лениград» Сергей Шнуров внезапно объявил о расставании с женой Матильдой. Для многих такой поворот событий был неожиданностью, ведь со стороны эти двое казались идеальной парой. Позднее выяснилось, что Сергей не хранил супруге верность, ей надоело терпеть такое отношение, и она, по слухам, начала встречаться с другим мужчиной. В итоге Шнуровы развелись, а спустя несколько недель музыкант женился на своей новой девушке Ольге Абрамовой, которой публично признался в любви. Вот это скорости!
Андрей Гайдулян и Александра Велескевич
Андрей Гайдулян тоже решил долго не томить публику в ожидании и вышел в свет с новой возлюбленной спустя три месяца после развода. Новой избранницей звезды сериала «СашаТаня» стала актриса Александра Велескевич, известная многим по сериалу «Филфак». Летом в СМИ появилась информация о том, что влюбленные тайно поженились в Лас-Вегасе.
Ченнинг Татум и Джесси Джей
В прошлом году Ченнинг Татум развелся с актрисой Дженной Деван после девяти лет брака, а вскоре перестал скрывать романтические отношения с певицей Джесси Джей, которая, к слову, очень похожа на его экс-супругу. Осенью Джесси дала большой концерт в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, впечатлениями от которого Татум поделился в своем Instagram. «Эта женщина просто отдала свое сердце зрителям Королевского Альберт-Холла. Те, кто был там, стали свидетелем чего-то особенного. Вау!» – подписал фотографию из концертного зала актер.
Милош Бикович и Барбара Таталович
Экс-бойфренд актрисы Аглаи Тарасовой Милош Бикович вышел в свет с новой возлюбленной прошлой осенью. Сербский актер начал встречаться со своей 22-летней соотечественницей, моделью Барбарой Таталович.