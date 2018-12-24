«Я сказала да»: 45-летняя Хайди Клум выходит замуж за 29-летнего Тома Каулитца

В середине марта 45-летняя Хайди Клум подтвердила роман с 29-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. С тех пор поклонники пары с нетерпением ждали хороших новостей и даже успели раньше времени поздравить звезд со свадьбой.

Несколько часов назад супермодель сообщила в своем Instagram: «Я сказала да».