Cпустя три месяца после развода Андрей Гайдулян показал новую возлюбленную

В минувшем году стало известно, что звезда сериала «Универ» и «СашаТаня» 34-летний Андрей Гайдулян и его супруга Диана Очилова приняли решение расстаться спустя год после официального заключения брака. В многочисленных постах в социальных сетях Диана намекала на то, что Андрей ей изменял и регулярно обижал. «Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось», — прокомментировал ситуацию актер.

Фото: starface, instagram