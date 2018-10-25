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Новая девушка Ченнинга Татума выглядит сестрой его бывшей жены

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Ченнинг Татум и Дженна Деван

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Пользователи Сети вычислили имя новой возлюбленной знаменитого актера.

Несколько месяцев назад Ченнинг Татум и Дженна Деван немало шокировали своих поклонников, сообщив о разводе спустя девять лет брака. Однако уже голливудский красавчик счастлив в новых отношениях с певицей Джесси Джей.

На днях артистка дала большой концерт в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, впечатлениями от которого Татум поделился в своем Instagram. «Эта женщина просто отдала свое сердце зрителям Королевского Альберт-Холла. Те, кто был там, стали свидетелем чего-то особенного. Вау!» – подписал фотографию из концертного зала актер.

Пользователи Сети обратили внимание на сходство новой возлюбленной Ченнинга и его бывшей жены Дженны. По мнению многих, девушки выглядят практически сестрами.

Стоит отметить, что отношения Татума и Джей начались пару месяцев назад, а актер уже познакомил возлюбленную со своей пятилетней дочерью Эверли.

Как отмечают СМИ, в жизни Дженны Деван также появился новый мужчина, с которым она посетила костюмированную вечеринку по случаю Хеллоуина в Беверли-Хиллз. Пара не скрывала своих чувств и самозабвенно целовалась на заднем дворе особняка, где проходил праздник.

Фото: AUG/face to face, Mayer/face to face, Armando Gallo, HFPA/AdMedia, Charles Harris/AdMedia, Kevan Brooks/AdMedia, Byron Purvis/AdMedia, MJT/AdMedia/Globallookpress, instagram

Видео: Youtube/Jessie J

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