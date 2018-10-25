Новая девушка Ченнинга Татума выглядит сестрой его бывшей жены

Несколько месяцев назад Ченнинг Татум и Дженна Деван немало шокировали своих поклонников, сообщив о разводе спустя девять лет брака. Однако уже голливудский красавчик счастлив в новых отношениях с певицей Джесси Джей.

На днях артистка дала большой концерт в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, впечатлениями от которого Татум поделился в своем Instagram. «Эта женщина просто отдала свое сердце зрителям Королевского Альберт-Холла. Те, кто был там, стали свидетелем чего-то особенного. Вау!» – подписал фотографию из концертного зала актер.