Модели, няни, поклонницы: на кого известные мужчины меняют своих эффектных и сексуальных жен

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак недавно, по слухам, подала на развод с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной такого решения стала неверность: несколько месяцев назад Налчаджиоглу был замечен в одном из киевских клубов с украинской моделью и дизайнером Яной Беляевой, с которой явно вел себя не по-дружески. В Сеть попали снимки и видео, судя по которым Мурата и Яну связывают близкие отношения.
Рита Дакота и Влад Соколовский
Летом Рита Дакота сильно удивила поклонников, объявив о разводе с Владом Соколовским. Ребята выглядели очень счастливыми и для многих были образцово-показательной парой. Выяснилось, что на самом деле в их отношениях все было далеко не безоблачно. Рита заявила, что Влад изменял ей несколько лет, в том числе и тогда, когда она была беременна. Узнав о неверности супруга, Дакота подала на развод, а Соколовский начал встречаться с фитнес-тренером и амбассадором бренда Reebok Натальей Сульяновой. Несколько лет назад она училась в школе DJ Грува и стала участницей дуэта Audio Girls под псевдонимом Таша Смит.
Моника Беллуччи и Венсан Кассель
Моника Беллуччи и Венсан Кассель долгие годы были одной из самых красивых пар шоу-бизнеса. Они выглядели счастливыми и влюбленными на красных дорожках, признавались друг другу в нежных чувствах в интервью, при этом жили отдельно друг от друга: Моника с дочками — во Франции, а Венсан — в Бразилии, где он и познакомился с 17-летней моделью и, к слову, своей поклонницей Тиной Кунаки. В итоге Беллуччи и Кассель развелись, а этим летом актер женился на новой избраннице.
Екатерина Климова и Игорь Петренко
Одна из самых эффектных и привлекательных российских актрис Екатерина Климова не скрывает, что очень тяжело переживала развод с Игорем Петренко, которого подозревала в неверности. До официального расторжения брака актеры пару лет уже жили отдельно, а после расставания быстро нашли замену друг другу. Климова вышла замуж за коллегу по сериалу «Волчье сердце» Гелу Месхи, а Петренко женился на актрисе Кристине Бродской.
Гвен Стефани и Гэвин Россдэйл
Гэвин Россдэйл предпочел своей яркой и талантливой жене Гвен Стефани ее бледную копию — няню их детей Минди Манн. которая старалась во всем подражать Гвен. После предательства мужа певица была буквально раздавлена и измену не простила. Россдэйл тем временем горевал недолго и начал встречаться с моделью и телеведущей Софией Томаллой, которая почти вдвое его моложе.
Кети Топурия и Гуф
Слухи о романе солистки группы A'Studio Кети Топурии и рэпера Гуфа многих сильно удивили. Было непонятно, что общего у рэпера с пагубными зависимостями, меняющего девушек как перчатки и изменявшего экс-супруге, с умницей и красавицей Кети. Выяснилось, что артисты сначала дружили, а потом у них начался роман. Некоторые даже поверили, что рэпер наконец остепенится и станет счастливым семьянином, но чуда не произошло. Недавно его 18-летняя поклонница по имени Яна обнародовала фотографии и аудиозаписи, доказывающие связь с ним, а спустя несколько дней заявила, что беременна. Кети тем временем в комментарии telegram-каналу «Пушка» заявила, что не общается с рэпером.
Фото: starface, eastnews, globallookpress, instagram