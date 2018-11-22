Модели, няни, поклонницы: на кого известные мужчины меняют своих эффектных и сексуальных жен

Летом Рита Дакота сильно удивила поклонников, объявив о разводе с Владом Соколовским. Ребята выглядели очень счастливыми и для многих были образцово-показательной парой. Выяснилось, что на самом деле в их отношениях все было далеко не безоблачно. Рита заявила, что Влад изменял ей несколько лет, в том числе и тогда, когда она была беременна. Узнав о неверности супруга, Дакота подала на развод, а Соколовский начал встречаться с фитнес-тренером и амбассадором бренда Reebok Натальей Сульяновой. Несколько лет назад она училась в школе DJ Грува и стала участницей дуэта Audio Girls под псевдонимом Таша Смит.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель