«Таня — моя любовь»: Богатырев публично признался в чувствах к Арнтгольц

На днях звезде сериала «Кухня» Марку Богатыреву исполнилось 34 года, и актер решил поблагодарить друзей и поклонников за поздравления в соцсетях. Мужчина не забыл упомянуть и новую возлюбленную — 36-летнюю Татьяну Арнтгольц, с которой недавно впервые появился в свете.

«Спасибо всем кто был рядом, спасибо Богу что встретил тебя @tarntgoltsofficial — моя любовь...» — так подписал Марк милый снимок с охапкой воздушных шаров.