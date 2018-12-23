«Таня — моя любовь»: Богатырев публично признался в чувствах к Арнтгольц

На днях звезде сериала «Кухня» Марку Богатыреву исполнилось 34 года, и актер решил поблагодарить друзей и поклонников за поздравления в соцсетях. Мужчина не забыл упомянуть и новую возлюбленную — 36-летнюю Татьяну Арнтгольц, с которой недавно впервые появился в свете.
«Спасибо всем кто был рядом, спасибо Богу что встретил тебя @tarntgoltsofficial — моя любовь...» — так подписал Марк милый снимок с охапкой воздушных шаров.
Сама Татьяна также не скрыла своих чувств к избраннику в новом интервью. «Мы с Марком, действительно, пара, уже год, — рассказала Татьяна в беседе с корреспондентом журнала StarHit. — Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим».
Напомним, до встречи с Марком Богатыревым Татьяна Арнтгольц была замужем за Иваном Жидковым, от которого родила дочь Машу, и крутила роман с коллегой, звездой сериала «Не родись красивой» Григорием Антипенко. С обоими экс-возлюбленными Татьяна сохранила дружеские отношения.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram