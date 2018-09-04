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Милош Бикович впервые вывел в свет новую возлюбленную

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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Милош Бикович и Барбара Таталович

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30-летний сербский актер Милош Бикович начал встречаться со своей 22-летней соотечественницей, моделью Барбарой Таталович.

Звезда фильма «Лед» Милош Бикович и молодая актриса Аглая Тарасова расстались лишь несколько месяцев назад, но, похоже, сердце красавца-серба уже занято другой девушкой. Его новой избранницей стала модель Барбара Таталович. На днях пара появилась вместе на красной дорожке одной из премьер Венецианского кинофестиваля.

Милош и Барбара позировали фотографам вместе и выглядели счастливыми и влюбленными. Девушка остановила выбор на облегающем черном платье и подчеркнула талию тонким поясом, а Бикович был в бархатном пиджаке и черных брюках.

Также на мероприятиях киносмотра в Венеции были замечены Тильда Суинтон, Наоми Уоттс, Хлое Севиньи, Хофит Голан, Винс Вон с супругой и другие звезды.

Фото: R4924_italyphotopress, Daziram/Geisler-Fotopress, Matteo Chinellato, Felix Hörhager / Global Look Press, Getty Images

Видео: Instagram

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