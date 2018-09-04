Милош Бикович впервые вывел в свет новую возлюбленную

Звезда фильма «Лед» Милош Бикович и молодая актриса Аглая Тарасова расстались лишь несколько месяцев назад, но, похоже, сердце красавца-серба уже занято другой девушкой. Его новой избранницей стала модель Барбара Таталович. На днях пара появилась вместе на красной дорожке одной из премьер Венецианского кинофестиваля.

Милош и Барбара позировали фотографам вместе и выглядели счастливыми и влюбленными. Девушка остановила выбор на облегающем черном платье и подчеркнула талию тонким поясом, а Бикович был в бархатном пиджаке и черных брюках.