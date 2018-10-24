«Есть один пустяк. Я люблю»: Сергей Шнуров подтвердил, что женился на Ольге Абрамовой

Уже пару недель в СМИ муссировались слухи о тайной свадьбе Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой — девушки, с которой музыкант пришел на церемонию «Человек года» GQ. Оказалось, сплетники были правы: утром 24 октября Сергей опубликовал нежное совместное фото с Ольгой и написал, что снова женат.

«Как обычно было не спокойно, / Расширялся блок, который НАТО, / Колебался курс рубля, биткойна, / Только я стабильно пьяно и женато. / Спросят, — мало тебе было баб ли? / Нет, полно, но есть один пустяк. / Я люблю. Одни и те же грабли. / Что-то я никак не холостяк», — трогательно заявил Шнуров (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).