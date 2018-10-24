logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Есть один пустяк. Я люблю»: Сергей Шнуров подтвердил, что женился на Ольге Абрамовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров

Arrows-left
Arrows-right
Reload
45-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что действительно тайно женился в четвертый раз.

Уже пару недель в СМИ муссировались слухи о тайной свадьбе Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой — девушки, с которой музыкант пришел на церемонию «Человек года» GQ. Оказалось, сплетники были правы: утром 24 октября Сергей опубликовал нежное совместное фото с Ольгой и написал, что снова женат.

«Как обычно было не спокойно, / Расширялся блок, который НАТО, / Колебался курс рубля, биткойна, / Только я стабильно пьяно и женато. / Спросят, — мало тебе было баб ли? / Нет, полно, но есть один пустяк. / Я люблю. Одни и те же грабли. / Что-то я никак не холостяк», — трогательно заявил Шнуров (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Кстати, экс-супруга Сергея Матильда Шнурова, с которой он прожил 8 лет и развелся всего два месяца назад, уже отреагировала на новости о смене статуса своего бывшего возлюбленного — тоже в стихах. «Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. / Пусть другой гениально играет на флейте, / Но еще гениальнее слушали вы», — написала она в своем микроблоге.

Фото и видео: Instagram, архивы пресс-служб

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»