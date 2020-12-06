5-6 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
В первые выходные декабря звездные семьи поспешили не только заняться декором дома к наступающему Новому году, но и насладиться зимней сказкой на улицах города. Семья Шульгиных отправилась на каток ГУМа вместе с младшей сестрой беременной Лианы. Арсений заботливо следил за малышкой и оберегал ее от падений с фигурных коньков. Навыки катания они продемонстрировали в Сети, опубликовав ролики на своих страницах в Instagram. Примеру звездных супругов последовали и другие селебрити. Так, Глюкоза отправилась на прогулку с домашними питомцами, укутавшись в пуховик, а Олег Газманов показал архивные и новые фото со шпицем.
Оксана Самойлова с мужем Джиганом и детьми принялась украшать загородный дом. На новом фото звезда показала юного Деда Мороза, роль которого исполнил малютка-сын. Мама нарядила его в праздничный костюм, наклеила бороду и для кадра посадила около изысканно украшенной елки. На других кадрах Оксана показала процесс украшения. К звездной семье в Сети присоединились и другие селебрити, в том числе Юлия Ковальчук и Ксения Бородина.
Смешное видео семейного досуга продемонстрировала и Наталья Подольская. В ролике певица научила сына вальсировать, пока остальная часть близких наряжала дом. К новому посту Наталья добавила: «Новогодняя кутерьма или как Ваш муж издевается над Вами ? Людям без чувства юмора смотреть не рекомендую. В полный рост в сториз и я опять босиком». Кстати, новогоднее настроение есть пока не у всех звезд. Так, Агата Муцениеце отдыхает с детьми на солнечных Мальдивах, а Анастасия Костенко улетела на сборы к мужу в Сочи. Мария Погребняк предпочитает больше проводить эффектные рождественские фотосессии, а Софья Эрнст сниматься в новых сериях популярного сериала «Содержанки».
К слову, недавно мы писали, как беременная невестка Валерии Шульгина сразила стильным зимним образом: «Красивейшая». 22-летняя избранница Арсения Шульгина опубликовала снимки из новой фотосессии.
Фото: Instagram
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