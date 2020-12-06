5-6 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Смешное видео семейного досуга продемонстрировала и Наталья Подольская. В ролике певица научила сына вальсировать, пока остальная часть близких наряжала дом. К новому посту Наталья добавила: «Новогодняя кутерьма или как Ваш муж издевается над Вами ? Людям без чувства юмора смотреть не рекомендую. В полный рост в сториз и я опять босиком». Кстати, новогоднее настроение есть пока не у всех звезд. Так, Агата Муцениеце отдыхает с детьми на солнечных Мальдивах, а Анастасия Костенко улетела на сборы к мужу в Сочи. Мария Погребняк предпочитает больше проводить эффектные рождественские фотосессии, а Софья Эрнст сниматься в новых сериях популярного сериала «Содержанки».