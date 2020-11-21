Юлия Ковальчук облачилась в кожу и показала соблазнительные формы: «Копия Шакиры!»
Фото: @juliakovalchuk / Instagram
Для новой фотосессии Юлия Ковальчук облачилась в кожу и показала соблазнительные формы. На снимках Юлия позирует в обтягивающем белье, поверх которого надела черный пояс из кожи. Специально для дерзкого образа певице сделали яркий макияж и пышную прическу. Под фото Юлия написала: «Совершенно случайно выяснилось, что со дня этой фотосессии прошло 7 лет. За это время я успела - родить дочь( что самое важное); - сохранить вес в том же объеме; - записать более 20 песен; - также не любить фотографироваться, как 7 лет назад; - любить мужа ещё больше; - не убить мужа; - собрать 1,2 млн верных мне подписчиков; - усовершенствовать свои блинчики до толщины 2 мм; - категорически не помнить плохое, тк с память у меня неважно. А на самом деле, глядя на эти фотографии, я осознала главное- я не растеряла себя, своего чёртика , оставаясь при этом уже в статусе Мамочки)».
Фолловеры остались в восторге от нового фото Юлии: «Безупречно-совершенна», «Огонь», «Чем-то Шакиру напомнили», «Я удивилась, увидев это. Всегда для меня Юля была скромным человеком, семейным, не как все на сегодня., но прочитав, снрва зауважала ее», «Огненные!!супер у чертик-это важно», «Очень крутые фото», «Копия Шакиры!» .
Фото: @juliakovalchuk / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Юлия Ковальчук замерзла и отправилась на прогулку в огромном пуховике. Певица выбрала очень необычный фасон пуховика для защиты от холода. Юлия Ковальчук ответственно подошла к вопросу утепления в холодные дни и решила не расставаться с одеялом даже на улице — именно такой фасон пуховика выбрала звезда «Блестящих».
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Фото и видео: @juliakovalchuk / Instagram
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