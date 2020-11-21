Юлия Ковальчук облачилась в кожу и показала соблазнительные формы: «Копия Шакиры!»

К слову, недавно мы писали, как Юлия Ковальчук замерзла и отправилась на прогулку в огромном пуховике. Певица выбрала очень необычный фасон пуховика для защиты от холода. Юлия Ковальчук ответственно подошла к вопросу утепления в холодные дни и решила не расставаться с одеялом даже на улице — именно такой фасон пуховика выбрала звезда «Блестящих».

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