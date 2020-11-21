«Я думала, что у меня уже будет трое детей»: Глюкоза рассказала, что вместо ребенка ее семья завела собаку
Фото: @glukozamusic / Instagram
Знаменитости завели домашнего любимца - собаку по кличке Нала. Певица рассказала, что четвероногий друг сразу же полюбился всем домочадцам. «Все с ней нянчатся, дарят игрушки, хотят с ней спать!», – поделилась с подписчиками Наталья. Знаменитая блондинка также с юмором отметила, что вообще-то изначально она мечтала о третьем ребенке, но все сложилось немного по-другому.
Артистка призналась, что решила отменить прибавление в семье из-за своих дочерей.
«Я всегда считала, что детям нужно дать максимум того, что ты можешь, и сегодня я понимаю, что моим двум девочкам пока я очень нужна! Обе дочки в переходном возрасте — 13 и 9 лет. Они очень свободные, у нас таких деток принято называть «трудными». Короче, я не скучаю», — поделилась исполнительница хита «Невеста». Она также отметила, что все члены семьи, включая ее саму, продолжают мечтать о малыше.
Напомним, что Глюкоза счастлива с мужем, бизнесменом и актером Александром Чистяковым 14 лет. Супруги растят двух дочерей — 13-летнюю Лидию и 9-летнюю Веру. Старшая дочь пошла по стопам звездной мамы. Девочка выступает под псевдонимом Lidus, активно записывает новые треки и восхищает родителей и поклонников своим талантом.
Фото и видео: @glukozamusic / Instagram
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