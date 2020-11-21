«Я думала, что у меня уже будет трое детей»: Глюкоза рассказала, что вместо ребенка ее семья завела собаку

Артистка призналась, что решила отменить прибавление в семье из-за своих дочерей.

«Я всегда считала, что детям нужно дать максимум того, что ты можешь, и сегодня я понимаю, что моим двум девочкам пока я очень нужна! Обе дочки в переходном возрасте — 13 и 9 лет. Они очень свободные, у нас таких деток принято называть «трудными». Короче, я не скучаю», — поделилась исполнительница хита «Невеста». Она также отметила, что все члены семьи, включая ее саму, продолжают мечтать о малыше.