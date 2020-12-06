«Чудесные девочки»: Анастасия Костенко умилила фотографиями с подросшими красавицами-дочками

Кстати, а вчера младшей Тарасовой исполнилось 10 месяцев. Знаменитая мама трогательно поздравила крошку.

Напомним, что «Вторая вице-мисс Россия — 2014» замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. За два года брака у них родились замечательные дочери - Милана и Ева. Летом этого года модель переехала в Казань вслед за супругом, который прибыл в столицу Татарстана на продолжительные тренировки. Семья устроилась в шикарных апартаментах в городе, и теперь радуют многочисленных фолловеров трогательными фото и видео.