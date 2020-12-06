«Чудесные девочки»: Анастасия Костенко умилила фотографиями с подросшими красавицами-дочками
Фото: @kostenko.94 / Instagram
В кадре журналистка с дочками появилась в нежных, женственных и девчачьих костюмах. Модель и ее подросшие дочки-красавицы позировали перед своей аудиторией в розово-белых платьях. Сама Анастасия выбрала для съемки ухоженную укладку, минимум макияжа. В качестве наряда инстадива подобрала малиново-розовый топ и блестящую юбку длины миди.
Фанатов очаровали новые снимки любимой семьи(https://www.passion.ru/news/psihologiya-otnosheniy/anastasiya-kostenko-udivila-set-neidealnym-telom-muzh-nameknul-chto-pora-v-zal-02-09-2020.htm. «Очень люблю вас! Вы лучшие! Какие у вас девочки! От старшей я вообще без ума!», «Боже, какие вы чудесные! Сладкие дочурки», «Куколки, все в маму», «Лапочки-дочки», «Одна краше другой! У вас потрясающие детки-конфетки», — прокомментировали пользователи Instagram.
Кстати, а вчера младшей Тарасовой исполнилось 10 месяцев. Знаменитая мама трогательно поздравила крошку.
Напомним, что «Вторая вице-мисс Россия — 2014» замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. За два года брака у них родились замечательные дочери - Милана и Ева. Летом этого года модель переехала в Казань вслед за супругом, который прибыл в столицу Татарстана на продолжительные тренировки. Семья устроилась в шикарных апартаментах в городе, и теперь радуют многочисленных фолловеров трогательными фото и видео.
Фото: @kostenko.94 / Instagram
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