Агата Муцениеце показала подросшего красавца-сына: «Копия отца!»
Фото: @agataagatа / Instagram
Ведущая вокального телешоу «Голос. Дети» опубликовала новые семейные снимки на своей странице в Instagram. Вместе с детьми телеведущая наслаждалась отдыхом и сделала запечатлела малышей. На фото Мия и Тимофей позируют с водным пистолетиком и в модном платке на голове. Мальчика очень похож на звездного отца, даже его прищур — в точности, как у папы. Под публикацией Агата написала: «Срочно, не можем решить кому идёт больше этот платок? И этот отдых))) Выбираем победителя!!!! 1 или 2?».
Фолловеры остались в восторге от нового фото звездных деток и написали в комментариях: «Как сын похож на отца!», «Так на папу похож», «Тимофей- копия Павла», «Очень крутые! Супер семейка!», «Оба хороши, чудесные дети!», «У сына взгляд Прилучного», «У вас такие милые дети. Счастья и вам и им! Похожи на отца, как капли воды друг на друга», – написали восторженные подписчики.
К слову, недавно мы писали о том, как Агата Муцениеце показала отдых с детьми на Мальдивах: закаты, клубника и шикарное море. Актриса с детьми прекрасно проводит время на пляже и публикует видео с отдыха на своей странице в Instagram.
Фото: @agataagatа / Instagram
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