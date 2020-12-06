Агата Муцениеце показала подросшего красавца-сына: «Копия отца!»

Ведущая вокального телешоу «Голос. Дети» опубликовала новые семейные снимки на своей странице в Instagram. Вместе с детьми телеведущая наслаждалась отдыхом и сделала запечатлела малышей. На фото Мия и Тимофей позируют с водным пистолетиком и в модном платке на голове. Мальчика очень похож на звездного отца, даже его прищур — в точности, как у папы. Под публикацией Агата написала: «Срочно, не можем решить кому идёт больше этот платок? И этот отдых))) Выбираем победителя!!!! 1 или 2?».