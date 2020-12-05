Беременная невестка Валерии Шульгина сразила стильным зимним образом: «Красивейшая»
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Несмотря на большой срок беременная невестка Валерии Лиана Шульгина продолжает принимать участие в эффектных фотосессиях. На этот раз Лиана сразила стильным зимним образом — звезда предстала в черном трикотажном платье, бежевом пальто, свободных сапогах из кожи и колготках с принтом. Из аксессуаров Лиана выбрала актуальную сумку из бежевой кожи и с крупной золотой цепью, черный берет и золотые украшения.
Пользователи Сети оставили десятки комментариев о красоте девушки: «Красиваяяяяяяя», «Вы очень красивая», «Красивейшая красота!», «Лиана, Вы очень красивая», «Лиана, все слова — истина на 100%!!! Вы все сказали верно! Это проверено!!! Работает!», «Умница, полностью согласна», «Умничка и красавица , хоть в возрасте , обожаю читать ваши посты!!! Счастья здоровья и любви вам!!!», «Лианочка, Вы красотка. Беременность Вам к лицу. Все правильно говорите, что отдаем-то и получаем», «Очень красивая», «Какая ты такая красивая».
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Под снимком Лиана немного порассуждала о любви и счастье, написав трогательный пост для подписчиков: «Позавчера когда я отвечала на вопросы, у меня часто спрашивали: «Как быть счастливой?», «Как научиться любить себя и жизнь?», «В моей жизни один негатив, что с этим делать?» итд. Я решила написать пост, немного рассказать о моем отношении к жизни. Я считаю, что каждый человек несет -процентную ответственность за все события в жизни. Нашу жизнь, нашу судьбу полностью определяют наши мысли и наши действия. Если у вас постоянные проблемы в какой-либо сфере, в первую очередь спросите себя: «Что со мной не так?» не с окружающими людьми, а с вами. Когда мы любим себя, мы способны полюбить другого. Когда мы умеем любить, в нашу жизнь приходят отношения наполненные любовью. Когда мы дарим тепло и добро, это становится неотъемлемой частью нашей жизни. Когда мы любим мир в котором живем, мир любит нас. Например: если вы будете думать, что «Вы одиноки, что вас никто не любит и не полюбит», то именно это вы и получите. Но, если вы начнёте думать иначе «Я люблю и любима, моя жизнь наполнена любовью», именно это вы и испытаете. Если вы наполнены негативными эмоциями и совершаете агрессивные действия (пишете отрицательные сообщения/комментарии, хамите окружающим, смотрите на все через призму негатива), то ваша жизнь наполняется только этим, всю положительную энергию вы-отталкиваете, негативную-притягиваете. Поймите одно-что мы отдаем, то мы и получаем. Абсолютно во всем. Гармония и баланс в сознании = гармония и баланс в жизни. Все просто»
Фото: @lianashulginaa / Instagram
К слову, недавно мы писали, как молодая невестка Валерии показала округлившийся живот в шелковом пеньюаре. 22-летняя избранница Арсения Шульгина предстала в уютном домашнем образе.
А вам понравился модный образ Лианы Шульгиной? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @lianashulginaa / Instagram
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