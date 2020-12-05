Беременная невестка Валерии Шульгина сразила стильным зимним образом: «Красивейшая»

Под снимком Лиана немного порассуждала о любви и счастье, написав трогательный пост для подписчиков: «Позавчера когда я отвечала на вопросы, у меня часто спрашивали: «Как быть счастливой?», «Как научиться любить себя и жизнь?», «В моей жизни один негатив, что с этим делать?» итд. Я решила написать пост, немного рассказать о моем отношении к жизни. Я считаю, что каждый человек несет -процентную ответственность за все события в жизни. Нашу жизнь, нашу судьбу полностью определяют наши мысли и наши действия. Если у вас постоянные проблемы в какой-либо сфере, в первую очередь спросите себя: «Что со мной не так?» не с окружающими людьми, а с вами. Когда мы любим себя, мы способны полюбить другого. Когда мы умеем любить, в нашу жизнь приходят отношения наполненные любовью. Когда мы дарим тепло и добро, это становится неотъемлемой частью нашей жизни. Когда мы любим мир в котором живем, мир любит нас. Например: если вы будете думать, что «Вы одиноки, что вас никто не любит и не полюбит», то именно это вы и получите. Но, если вы начнёте думать иначе «Я люблю и любима, моя жизнь наполнена любовью», именно это вы и испытаете. Если вы наполнены негативными эмоциями и совершаете агрессивные действия (пишете отрицательные сообщения/комментарии, хамите окружающим, смотрите на все через призму негатива), то ваша жизнь наполняется только этим, всю положительную энергию вы-отталкиваете, негативную-притягиваете. Поймите одно-что мы отдаем, то мы и получаем. Абсолютно во всем. Гармония и баланс в сознании = гармония и баланс в жизни. Все просто»